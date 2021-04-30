З'явився прогноз погоди на Великдень: кому знадобляться парасольки на свята

Вона повідомила, що на Великдень в Україні буде тепло і місцями повітря прогріється вище +20 градусів.

"Погода на Великдень! Відразу хочу порадувати, що в Україні на свято буде тепло. Температура повітря в денні години очікується + 15 +20 градусів, при наполегливому сонечку, +20 + 24 градуси. Вночі, звичайно ж, свіжіше, але вже без заморозків: +7 +13, на північному заході та заході +4 +10 градусів",- розповіла синоптик.

Діденко зазначила, що святкові вихідні не обійдуться без опадів. У суботу дощів буде небагато, а в неділю очікуються грози в багатьох областях країни.

Карта погоди

"Завтра, в суботу, дощі пройдуть в західних і східних областях, на решті території України переважатиме суха погода. У неділю, на Великдень, дощі передбачаються вночі в західних областях. Потім, поступово, з ранку до вечора дощі з грозами будуть направлятися в східному напрямку і будуть охоплювати 2 травня Північ, Центр, Південь (крім Запоріжжя і Криму). У східних областях на Великдень істотні опади малоймовірні", - спрогнозувала синоптик.

Карта погоди

У Києві субота буде суха, а ось у неділю очікується злива і гроза.

"У Києві завтра, в суботу, якісь дощі - навряд чи. Тепла сонячна погода дозволить почистити, розпушити передсвяткові хвости. На Великдень у Києві буде зоряно, прохолодно, + 9 + 12 градусів. Вдень 2 травня почне прибувати комфортне тепло, збільшуватися хмарність, посилиться південно-східний вітер і ввечері в неділю столицю помиє хороша злива, а гроза всім розповість, що Великдень прийшов в Україну!"- написала Наталка Діденко.