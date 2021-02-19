Потепление будет! Синоптик обрадовала прогнозом погоды на выходные

"К нам идет потепление! Тяжело в это поверить после -20 -27 градусов прошлой ночью, но авторитетные прогностические модели говорят, что стоит. Сразу хочу сказать, что это потепление не означает плавный переход в подснежники, сирень и цветущие абрикосы. Так как зима еще продолжается, до астрономической и климатической весны еще приседать и приседать", - предупредила синоптик.

Она сообщила, что с субботы в Украине начнет теплеть и температура в отдельных областях прыгнет до +7 градусов.

"Уже завтра, 20 февраля, в западных областях и в южной части Украины дневная температура воздуха (дневная!) ожидается +1 +5 градусов, на Закарпатье до +7 градусов. На остальной территории на протяжении дня прогнозируется 0-5 градусов мороза, в северных и северо-восточных областях местами до -8 градусов. Ближайшая ночь еще поморозит, ночь на воскресенье будет с умеренным морозом, а днем в воскресенье практически везде будет или около нуля, или с "плюсами", - добавила Диденко.

Карта погоды

Осадки, по прогнозу синоптика, возможны в ночь на субботу на Западе Украины, местами на юго-западе, в остальных регионах – без осадков благодаря антициклону. Днем в субботу и воскресенье – без существенных осадков, возможны небольшие в отдельных районах северных и восточных областей.

"В Киеве 20-21 февраля серьезных осадков не будет. В столицу идет потепление. В ближайшую ночь еще побудет мороз, до -13 -15 градусов, но уже завтра столбики термометров поднимутся до 0-2 градусов мороза. Далее потепление в Киеве будет усиливаться. В связи с существенным изменением погоды держите неподалеку свои условные "каптопресы" и "корвалолы", может шатать и толкать", - написала Диденко.

Карта погоды в Киеве