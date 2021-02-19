Потепління буде! Синоптик обрадувала прогнозом погоди на вихідні

"До нас іде потепління! Важко в це повірити після -20 -27 градусів минулої ночі, але авторитетні прогностичні моделі кажуть, що варто. Відразу хочу сказати, що це потепління не означає плавний перехід у проліски, бузок і квітучі абрикоси. Оскільки зима ще триває, до астрономічної та кліматичної весни ще присідати та присідати", - попередила синоптик.

Вона повідомила, що з суботи в Україні почне теплішати й температура в окремих областях стрибне до +7 градусів.

"Вже завтра, 20 лютого, в західних областях і в південній частині України денна температура повітря (денна!) очікується +1 +5 градусів, на Закарпатті до +7 градусів. На решті території протягом дня прогнозується 0-5 градусів морозу, у північних та північно-східних областях місцями до -8 градусів. Найближча ніч ще поморозить, ніч на неділю буде з помірним морозом, а вдень у неділю практично скрізь буде або близько нуля, або з "плюсами", - додала Діденко.

Карта погоди

Опади, за прогнозом синоптика, можливі в ніч на суботу на Заході України, місцями на південному заході, в інших регіонах – без опадів завдяки антициклону. Вдень у суботу і неділю – без істотних опадів, можливі невеликі в окремих районах північних та східних областей.

"У Києві 20-21 лютого серйозних опадів не буде. У столицю йде потепління. У найближчу ніч ще побуде мороз, до -13 -15 градусів, але вже завтра стовпчики термометрів піднімуться до 0-2 градусів морозу. Далі потепління в Києві буде посилюватися. У зв'язку з істотною зміною погоди тримайте неподалік свої умовні "каптопреси" і "корвалоли", може хитати та штовхати", - написала Діденко.

Карта погоди в Києві