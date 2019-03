Поп-музыка будущего: 10 интересных фактов о группе [O]

Несмотря на победу группы [O] в музыкальной премии Jager Music Awards и признание их сингла "Машина" треком 2017 года на радиостанции Kiss FM, свой первый полноценный альбом резиденты лейбла Masterskaya выпустили совсем недавно.

Вместе с релизом "Суперінтроверт" музыканты объявили о дебютном сольном концерте, который пройдет 17 мая в клубе ATLAS. В преддверии выступления [О] мы знакомим вас с новыми героями украинской поп-музыки.

Альбом "Суперінтроверт"

1. Название группы [O] произошло от первых букв имен участников на украинском языке - Оли Чернышовой и Саши (Олександра) Каспрова. Музыканты старались выбрать короткое название, которое на всех языках звучало бы одинаково. Скобки в названии и знак ударения в логотипе по типу транскрипции – идея вокалистки Оли.

2. Состав группы на первых этапах менялся, но сегодня группа [O] – это Оля Чернышова (вокал и тексты), Саша Каспров (аранжировки и сведение), Егор Гавриленко (бас-гитарист, а также ответсвенный за art и visual группы) и Семен Богун (барабаны).

Как создавался альбом "Суперінтроверт"

3. Саша Каспров – по образованию трубач и бывший участник групп Nothing Personal Project и Groove Jam. Оля Чернышова раньше пела в составе разных коллективов, выступающих в диапазоне от рока до джаза, и работала на бэк-вокале у многих артистов, среди которых Джамала и Олег Скрипка. Егор Гаврилено играл вместе с группами Гапочка, Kryhitka, Ассаи, Фагот и The Cancel Band. А Семен Богун – с Оркестром Дзержинского и Contrabanda Com UA.

4. Первая песня [O] "Чую" вышла на лейбле Rookodilla. Группу заметил основатель лейбла Ваня Клименко - менеджер группы Сальто Назад и alyona alyona, ставшей одним из главных музыкальных открытий прошлого года.

Клип "Чую"

5. Группа [О] выпустила 2 мини-альбома и один полноформатный релиз: EP "Самий сок" (2017), EP "Роби любов" (2018) и альбом "Суперінтроверт" (2019). Все три релиза группы вышли на лейбле Ивана Дорна Masterskaya.

EP "Роби Любов"

6. Фотографии для обложек релизов "Самий сок" и "Роби любов" были сняты на пленку Константином Боровским – участником группы Агонь.

7. [О] - победители музыкальной премии Jager Music Awards, которая поддерживает независимых и андеграундных артистов.

8. Песня "Мушечки" стала самой ротируемой на Kiss FM и получила премию от радиостанции в категории "Трек года 2017".

Песня "Мушечки"

9. Оля Чернышова – автор песни Тины Кароль "Шаг, шаг", которая вошла в последний альбом певицы "Интонации".

Песня "Шаг, шаг"

10. Группа выступала на фестивалях Atlas Weekend, Koktebel Jazz Festival, White Nights UA, Lviv Acoustic Fest, Wild Wild Fest (Польша), Бандерштат, Hedonism, Импульс Фест, Wschod Kultury, Via Carpatia, Odessa Film Festival. 17 мая [О] дадут свой первый сольный концерт в киевском клубе Atlas.