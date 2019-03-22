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Удивительные, необычные, экстраординарные: вышел дебютный альбом группы [О]

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.03.2019 - 13:12
Удивительные, необычные, экстраординарные: вышел дебютный альбом группы [О]
Группа [О] (фото: пресс-служба)

[О] поделились не только новой пластинкой, но и довольно классным видео в поддержку своего "суперинтроверта"

Украинская группа [О] выпустила долгожданный альбом, который получил название  "Суперiнтроверт". Это важная точка отсчета для коллектива. Цельное, концептуальное высказывание. Альбом, с которым мы, наконец, узнаем, кто такая Оля Чернышова. Узнаем, о чем она думает и что хочет всем нам сказать. Альбом раскрывается целыми ярусами новых смыслов. Любовь, отношения, гармония, духовный поиск, одиночество, принятие себя, призвание, смысл жизни. 

"Это большой путь и главная награда на этом пути - это растущая способность высказаться как можно шире. Творчество - прекрасный способ жить и быть собой. Я чувствую огромную благодарность к людям, которые написали книги, музыку, картины; сняли фильмы и в целом поделились с нами своим уникальным опытом. Их произведения, их идеи много раз меняли мою жизнь к лучшему. Эти песни - истории из моей жизни последних полутора лет", - говорит Оля. 

"Суперiнтроверт" раскрывает [О] в ином амплуа. Этот альбом дает группе новый масштаб. Он устроен сложнее прежних работ. Это взвешенная, честная запись, в которой Оля, Саша и Егор, наконец, до конца становятся сами собой. Им весело там, где весело. Больно и грустно там, где нет смысла это прятать или скрывать. 

Видео: YouTube/[O] official page

[О] не ищут компромиссов с танцевальными чартами. Музыка извивается, ломает строй, меняет характер и краски. От знойных шаманских ритмов и радостной пестрой индитроники к отрешенному coldwave или диджитал соулу с едва уловимыми приветами Фрэнку Оушену, Solange и Жанэль Монэ. От тяжелой поступи индастриал-синтов ("PLAYBOY") к изящному барроко-попу ("Колискова"). 

В дополнение к альбому [О] выпустили документальный мини-фильм, снятый внутри пространства Masterskaya. 

Видео: YouTube/[O] official page

Напомним, что Время и Стекло в чувственном видео показали страсти на танцполе.

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