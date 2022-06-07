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Як зрозуміти, що вас дійсно кохають, а не грають з вами (проста перевірка)

Новость на русском →
Вівторок 07 червня 2022 12:15
Як зрозуміти, що вас дійсно кохають, а не грають з вами (проста перевірка) Фото: Як зрозуміти, що вас дійсно кохають (unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

Людині властиво сумніватися у всьому - від того, що вдягти сьогодні до того, що відчуває насправді до неї інша людина. А коли мова заходить про кохання, починаються віковічні муки і "гра в ромашку". То як же зрозуміти, що вас справді люблять, а не просто так?

Про це йдеться на сайті порад Quora.

Прочитайте наші пунктів, і якщо це про вас, вітаємо - вас щиро кохають!

  • Якщо хтось дійсно кохає вас, він не змусить вас відчувати, що ви повинні постійно боротися за його увагу.
  • Якщо хтось дійсно вас кохає, вам не потрібно постійно благати його про повідомлення чи дзвінок.
  • Якщо хтось дійсно вас кохає, він буде захоплюватися вами через дрібниці і ніколи не проситиме робити те, що ви точно не можете.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, він ніколи не дасть вам заснути у сварці й з поганими думками.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, він не дозволить енергії, якою ви з ним поділилися, піти марно. Ви завжди відчуєте фідбек.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, він не дозволить вам витратити найкращі роки свого життя, будучи токсичним для вас.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, він не дозволить вам піти. Якою б поганою не здавалася ситуація.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, він ніколи не завдасть вам болю. І якщо він це зробить, ви побачите, що він теж страждає.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, він буде цінувати вашу оголену душу набагато більше, ніж ваше оголене тіло.
  • Якщо хтось дійсно вас кохає, він не дозволить вам чекати занадто довго на його повідомлення чи дзвінок.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, ви будете почуватися в безпеці, коханими і щасливими.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, він захоче говорити з вами щодня.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, він завжди знайде спосіб змусити вас відчути, що ви справді важливі.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, як би він не був злий, він не перестане піклуватися.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, навіть якщо він бачив вас у найгіршому стані, він все одно вважатиме вас найкращим.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, його буде хвилювати, чому ви мовчали цілий день і були в поганому настрої.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, вам не треба буде змушувати його залишатися у вашому житті.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, це зробить вас кращою людиною, ніж ви були раніше.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, він буде насолоджуватися вашим "божевіллям" і не намагатиметься змінити вас.
  • Якщо хтось дійсно кохає вас, він ніколи не забуде того дня, коли ви зустрілися.

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