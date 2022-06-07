Як зрозуміти, що вас дійсно кохають, а не грають з вами (проста перевірка)

Людині властиво сумніватися у всьому - від того, що вдягти сьогодні до того, що відчуває насправді до неї інша людина. А коли мова заходить про кохання, починаються віковічні муки і "гра в ромашку". То як же зрозуміти, що вас справді люблять, а не просто так?