Полнолуние в октябре 2021: как оно может повлиять на жизнь людей

В данном периоде наблюдается дисбаланс жизненных ситуаций, что не может не сказаться на импульсивности и психическом аспекте характера человека. Все будут стремиться к доминированию, уровень эйфории и азарта быстро повышается.

Определенную степень опасности вызывает то, что в таких ситуациях резко возрастает количество спонтанных действий, базирующихся на навязывании своей воли другим.

Может, это будет совсем непросто, но в данной ситуации лучшим выходом будет временный отказ от оформления договоров, коммунальных счетов, смет, коррекции бизнес-планов и прочей финансовой и технической документации. Если избежать таких моментов не получается, то в работе с деловыми бумагами следует уделять максимальное внимание всем пунктам.

Могут возникнуть некоторые проблемы и в семье - дети также становятся чрезвычайно активными и непослушными, практически полностью игнорируя мнения и советы взрослых.

Для чего это Полнолуние подходит:

для работы, которая запланирована для выполнения в кратчайшие сроки;

для дел, при исполнении которых нужно использовать инновационные подходы, материалы и технологии;

для дел, требующих быстрой реакции и адекватного восприятия действительности;

для профессиональной деятельности, имеющей непосредственное отношение к металлу и огню – в металлургии, тяжелой промышленности, технических специальностях, медицине;

для починки разных приборов – как из домашнего обихода, так и офисной либо производственной техники;

для ведения строительных и ремонтных работ, а также оформления интерьера и экстерьера;

для деловых поездок, командировок, симпозиумов, конференций и прочее.

Что не стоит делать в Полнолуние

Не стоит выяснять отношения и конфликтовать с близкими людьми.

Постарайтесь не принимать скоропалительных решений

Не стоит разрывать отношения с близкими людьми или партнерами по бизнесу.