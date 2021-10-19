Полнолуние в октябре 2021: как оно может повлиять на жизнь людей

Полнолуние в октябре 2021 года наступит уже завтра, 20 октября. Точное время – в 17 часов 57 минут и пройдет оно под знаком Овен. Это полнолуние может повлиять на самочувствие и жизнь людей. Может повыситься импульсивность в поступках, вырастет конфликтность и эмоциональность, повысится активность.
Что принесет людям октябрьское полнолуние, рассказала для Lite известный астролог Арина Артуровна.
В данном периоде наблюдается дисбаланс жизненных ситуаций, что не может не сказаться на импульсивности и психическом аспекте характера человека. Все будут стремиться к доминированию, уровень эйфории и азарта быстро повышается.
Определенную степень опасности вызывает то, что в таких ситуациях резко возрастает количество спонтанных действий, базирующихся на навязывании своей воли другим.
Может, это будет совсем непросто, но в данной ситуации лучшим выходом будет временный отказ от оформления договоров, коммунальных счетов, смет, коррекции бизнес-планов и прочей финансовой и технической документации. Если избежать таких моментов не получается, то в работе с деловыми бумагами следует уделять максимальное внимание всем пунктам.
Могут возникнуть некоторые проблемы и в семье - дети также становятся чрезвычайно активными и непослушными, практически полностью игнорируя мнения и советы взрослых.
Не стоит выяснять отношения и конфликтовать с близкими людьми.
Постарайтесь не принимать скоропалительных решений
Не стоит разрывать отношения с близкими людьми или партнерами по бизнесу.
Напомним, ранее мы писали о том, что до конца октября нас ждет удивительный период.
А также рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 18 по 24 октября.