Марс и Плутон перейдут в особенное положение уже завтра: что изменит для нас это время

С 14 по 27 октября нас ждет уникальное событие, которое связано с положением планет Марс и Плутон. Что нам всем подарит это время в здоровье, бизнесе, любви, карьере - читайте ниже в нашем материале.

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна . По словам эксперта, в эти две недели Марс будет в "напряжении" с Плутоном.

Что нас ждет в сфере бизнеса?

"Положение планет показывает весьма позитивный исход для финансовой и деловой сферы. Те, кто старается поступать по канонам "все или ничего", скорее всего, получат то самое "ничего", а потому нужно стараться быть толерантными с бизнес-партнерами и готовыми идти на компромисс", - считает Арина.

По мнению эксперта, у ряда людей обострится финансовая интуиция, мышление, они начнут генерировать нестереотипные идеи по продвижению своего либо общего дела.

Позитив в работе предвидится у боссов любого ранга, настроенных амбициозно. Особенно актуально это для тех, кто связан с юриспруденцией, менеджментом, формированием имиджа и репутации, автомобильной промышленностью. Однако, в этот период нужно отказаться от любого решения, влекущего за собой агрессию.

Для крепкого здоровья нужно быть активными

"Уделите время для физических занятий и легких тренировок. Посетите фитнес-клуб, займитесь плаванием в бассейне. В любом случае хорошая встряска для мышц будет совсем нелишней", - рекомендует астролог.

Любовь и семья

Фортуна будет улыбаться вам, не скрывая благосклонности. Велика вероятность желанной встречи, идеального свидания. Видимо, пора задуматься о серьезном жизненном шаге.

"Но не потеряйте голову от счастья, так как в этом временном отрезке явственно прослеживается вероятность для вспышек гнева, ревности и необузданной страсти", - резюмировала эксперт.