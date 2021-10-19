Повний місяць у жовтні 2021: як він може вплинути на життя людей

В даному періоді спостерігається дисбаланс життєвих ситуацій, що не може не позначитися на імпульсивності та психічному аспекті характеру людини. Всі будуть прагнути до домінування, рівень ейфорії та азарту швидко підвищується.

Певний ступінь небезпеки викликає те, що в таких ситуаціях різко зростає кількість спонтанних дій, що базуються на нав'язуванні своєї волі іншим.

Може, це буде зовсім непросто, але в даній ситуації кращим виходом буде тимчасова відмова від оформлення договорів, комунальних рахунків, кошторисів, корекції бізнес-планів та іншої фінансової та технічної документації. Якщо уникнути таких моментів не виходить, то в роботі з діловими паперами слід приділяти максимальну увагу всім пунктам.

Можуть виникнути деякі проблеми й в сім'ї - діти також стають надзвичайно активними та неслухняними, практично повністю ігноруючи думки та поради дорослих.

Для чого це повний місяць підходить:

для роботи, яка запланована для виконання в найкоротші терміни;

для справ, при виконанні яких потрібно використовувати інноваційні підходи, матеріали та технології;

для справ, що вимагають швидкої реакції та адекватного сприйняття дійсності;

для професійної діяльності, що має безпосереднє відношення до металу і вогню - в металургії, важкої промисловості, технічних спеціальностях – медицині;

для лагодження різних приладів - як з домашнього вжитку, так і офісної або виробничої техніки;

для ведення будівельних і ремонтних робіт, а також оформлення інтер'єру та екстер'єру;

для ділових поїздок, відряджень, симпозіумів, конференцій та інше.

Що не варто робити в повний місяць

Не варто з'ясовувати стосунки та конфліктувати з близькими людьми.

Постарайтеся не приймати поспішних рішень

Не варто розривати відносини з близькими людьми або партнерами по бізнесу.