Погода в Украине будет дождливой: в некоторых областях пройдет мокрый снег

Новая рабочая неделя в Украине начнется с дождей. При этом в некоторых областях стоит ожидать мокрый снег. Температура воздуха во всех регионах будет выше ноля.

В западной части Украины в понедельник, 25 января, пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные украинского гидрометцентра.

В Закарпатской, Львовской и Волынской областях будет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем составит 0…+2 градуса. В Тернопольской области ночью 0…+2, а днем +2…+4. В Ивано-Франковской области ночью также 0…+2 градуса, днем +1…+3.

На востоке страны также ожидаются осадки в виде дождя. В Луганской области ночью +1…+3, днем +4…+6. В Донецкой области будет немного теплее, ночью здесь ожидается +2…+4, а днем +6…+8. В Харьковской области ночью +1…+3, днем воздух прогреется до 7 градусов тепла.

На юге Украины будет теплее всего, но при этом также пройдут дожди. В Николаевской и Одесской областях ночью +3…+5, днем +7…+9. В Херсонской области ночью +3…+5, днем +8…+10.

В аннексированном Крыму также дожди. Ночью +3…+5, а днем +9…+11.

В центральной части Украины пройдут дожди. В Черкасской и Кировоградской областях ночью +3…+5, днем +6…+8. В Полтавской области ночью +2…+4, днем +5…+7. В Днепропетровской области ночью +3…+5, днем +7…+9.

В северной части страны также будет дождь. В Черниговской области ночью будет +2…+4, днем +5…+7, в Сумской области ночью также +2…+4, днем +4…+6.

В Киеве дожди. Ночью +2…+4, днем +5…+7. Ветер западный 7-12 м/с.

Погодная карта (meteo.gov.ua)

Напомним, часть Украины может остаться без света. Синоптики предупредили о непогоде.

Ранее синоптики рассказали, когда Украину засыплет полуметровым слоем снега.