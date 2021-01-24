Погода в Україні буде дощовою: в деяких областях пройде мокрий сніг

Новий робочий тиждень в Україні почнеться з дощів. При цьому в деяких областях варто очікувати мокрий сніг. Температура повітря в усіх регіонах буде вище нуля.

У західній частині України в понеділок, 25 січня, пройдуть дощі з мокрим снігом. Про це свідчать дані українського гідрометцентру.

У Закарпатській, Львівській і Волинській областях дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі та вдень становитиме 0...+2 градуси. У Тернопільській області вночі 0...+2, вдень +2...+4. В Івано-Франківській області вночі 0...+2 градуси, вдень +1...+3.

На сході країни також очікуються опади у вигляді дощу. У Луганській області вночі +1...+3, вдень +4...+6. У Донецькій області буде трохи тепліше, вночі тут очікується +2...+4, вдень +6...+8. В Харківській області вночі +1...+3, вдень повітря прогріється до 7 градусів тепла.

На півдні України буде найтепліше, але при цьому також пройдуть дощі. У Миколаївській та Одеській областях вночі +3...+5, вдень +7...+9. У Херсонській області вночі +3...+5, вдень +8...+10.

У анексованому Криму також дощі. Вночі +3...+5, а вдень +9...+11.

В центральній частині України пройдуть дощі. У Черкаській і Кіровоградській областях вночі +3...+5, вдень +6...+8. У Полтавській області вночі +2...+4, вдень +5...+7. У Дніпропетровській області вночі +3...+5, вдень +7...+9.

У північній частині країни також буде дощ. У Чернігівській області вночі +2...+4, вдень +5...+7, у Сумській області вночі +2...+4, вдень +4...+6.

У Києві дощі. Вночі +2...+4, вдень +5...+7. Вітер західний 7-12 м/с.

Дорожня карта (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, частина України може залишитися без світла. Синоптики попередили про негоду.

Раніше синоптики розповіли, коли Україну засипле півметровим шаром снігу.