Погода порадует теплом и солнцем почти всю Украину, но кое-где пройдут дожди

Погода в Украине в последний день марта порадует теплом, и почти везде будет сухо и солнечно, лишь только в ряде регинов ожидаются осадки в виде дождей. Температура воздуха в среду будет довольно высокая, причем подобную синоптическую "эстафету" должен будет перехватить и первый день апреля.
Такой прогноз дали синоптики на сайте Meteoprog.
В Винницкой области ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров ночью покажут около +4...+7 градусов, днем будет от +12 до +15 градусов.
В Кировоградской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в темное время суток от +3 до +6 градусов, днем около +11... +14 градусов.
В Днепропетровской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью ожидается от +3 до +6 градусов, днем - от +9 до +12 градусов.
Во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут ночью от +5 до +8 градусов, днем ожидается около +15... +18 градусов.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов, днем от +13 до +16 градусов.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров будут колебаться между +5 и +8 градусами, днем прогнозируется от +14 до +17 градусов.
В Киевской области переменная облачность, вероятен дождь. Температура воздуха ночью от +3 до +6 градусов, днем прогнозируется около +12... +15 градусов.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью около +5... +8 градусов, в дневное время от +13 до +16 градусов.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью около +2... +5 градусов, днем от +7 до +10 градусов.
В Черниговской области переменная облачность, утром будет дождливо. Температура воздуха ночью ожидается около +3... +6 градусов, днем от +10 до +13 градусов.
В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью ожидается от +1 до +4 градуса, днем около +7... +10 градусов.
В Луганской области переменная облачность, пройдет дождь. Столбики термометров в ночное время покажут около +1... +3 градуса, днем от +7 до +11 градусов.
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время от +4 до +7 градусов, днем около +12... +15 градусов.
В Запорожской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется от +3 до +6 градусов, днем около +9... +12 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +3 до +6 градусов, днем около +8... +11 градусов.
Ранее сообщалось, что синоптики огорчили прогнозом погоды на начало апреля, и предупредили о температурных качелях и дождях.
Также мы писали о том, что по данным синоптиков, в апреле средняя температура за месяц ожидается в пределах 8-11 градусов тепла.