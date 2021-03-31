Погода порадует теплом и солнцем почти всю Украину, но кое-где пройдут дожди

Погода в центральных регионах Украины 31 марта

В Винницкой области ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров ночью покажут около +4...+7 градусов, днем будет от +12 до +15 градусов.

В Кировоградской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в темное время суток от +3 до +6 градусов, днем около +11... +14 градусов.

В Днепропетровской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью ожидается от +3 до +6 градусов, днем - от +9 до +12 градусов.

Погода в западных регионах 31 марта

Во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут ночью от +5 до +8 градусов, днем ожидается около +15... +18 градусов.

В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов, днем от +13 до +16 градусов.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров будут колебаться между +5 и +8 градусами, днем прогнозируется от +14 до +17 градусов.

Погода на Севере Украины 31 марта

В Киевской области переменная облачность, вероятен дождь. Температура воздуха ночью от +3 до +6 градусов, днем прогнозируется около +12... +15 градусов.

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью около +5... +8 градусов, в дневное время от +13 до +16 градусов.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью около +2... +5 градусов, днем от +7 до +10 градусов.

В Черниговской области переменная облачность, утром будет дождливо. Температура воздуха ночью ожидается около +3... +6 градусов, днем от +10 до +13 градусов.

Погода в восточных регионах 31 марта

В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью ожидается от +1 до +4 градуса, днем около +7... +10 градусов.

В Луганской области переменная облачность, пройдет дождь. Столбики термометров в ночное время покажут около +1... +3 градуса, днем от +7 до +11 градусов.

Погода на Юге Украины 31 марта

В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время от +4 до +7 градусов, днем около +12... +15 градусов.

В Запорожской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется от +3 до +6 градусов, днем около +9... +12 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +3 до +6 градусов, днем около +8... +11 градусов.