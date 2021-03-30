Температурные качели и дожди: синоптики огорчили прогнозом погоды на начало апреля

Погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильная. Температура воздуха будет прыгать, а в нескольких регионах ожидаются кратковременные дожди.

Какая погода ожидается в первую неделю апреля, сообщили на сайте " Сегодня " и в Украинском гидрометцентре .

В апреле будет три волны дождей

С 1 по 7 апреля в Украине возможны дожди в разных областях. Следующая волна осадков накроет с 15 по 19 апреля, а потом и в конце месяца – с 26 по 29 апреля. Температура воздуха в начале месяца будет выше в северных и восточных областях. Ближе к Благовещению (7 апреля) температура воздуха установится на уровне +11 +12 градусов тепла днем, ночью от +4 +5 градусов на севере до +7 +8 градусов в южных областях.

Во второй половине месяца потеплеет на 3-5 градусов, как в дневное время, так и по ночам. На Благовещение ожидается переменная облачность, осадки – в западных областях. В остальных регионах будет пасмурно, но сухо.

Погода в Украине 31 марта

В среду, 31 марта, в Украине будет тепло и сухо. Возможно усиление ветра и небольшая облачность.

На востоке страны без осадков, облачно, небольшой ветер. Ночью в регионе от -2 до 0 градусов, днем прогреется до +10 +12 градусов, в Днепре до +13 градусов.

В южной части без существенных осадков, небольшая облачность. Ночная температура составит от -2 до 0 градусов, днем ожидается от +10 до +13 градусов. В Крыму сухо, небольшой ветер. Ночью от -1 до +1 градуса, днем +10 +12 градусов.

На севере синоптики прогнозируют потепление и сухую погоду, возможен ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов, днем прогреется до +13 +15 градусов.

В западной части станет совсем тепло, осадки не прогнозируются. Ночью от +3 до +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов.

В центральных областях без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью от -1 до +1 градуса, днем +10 +13 градусов.

В Киеве 31 марта небольшая облачность, но без существенных осадков. Ночью +4 +6 градусов, днем потеплеет до +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 31 марта

В конце недели снова похолодает

Теплая погода продлится в Украине несколько дней, а уже в субботу температура воздуха снова упадет, до +8 +10 градусов днем и до +2 +6 градусов ночью. Ожидаются дожди.

Карта погоды в Украине на субботу, 3 апреля