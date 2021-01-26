Мечта тысячи женщин: финалист "Холостячки" рассказал, почему его не взяли в новое шоу

Алексей Тригубенко (фото: instagram/com aleksey_trygubenko)

Финалист шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко после своего участия в шоу и борьбе за сердце Ксении Мишиной получил признание среди тысяч украинских женщин. В сети начали агитировать его принять участие в шоу "Холостяк", ведь он является завидным женихом.

В интервью на YouTube-канале TOP Тригубенко рассказал, почему его не взяли на новое шоу.

"По определенным причинам меня не взяли и я понимаю, почему. Я бы не смог, наверное, переключиться так быстро и сразу выбирать себе женщину. А если бы я вообще никого не выбрал? И опять эти съемки, опять это все вспомнил, как будто я за Ксению пришел бороться, опять это все напомнило бы мне. И мне кажется, что правильно все сделали, что не взяли меня Холостяком. Это круто. Я прям рад даже, что не пошел. Это могло ни к чему не привести. Тебе нужно обнулиться для того, чтобы начать опять искать своего человека", - поделился Алексей.

Также мужчина ответил на вопрос, сколько денег он готов тратить на новую девушку.

"Я так легко отношусь к деньгам. Они мне трудно очень даются, но я настолько благодарен вселенной, что есть возможность их тратить. Я могу вообще все потратить за месяц и не переживать вообще. Я записываю все свои расходы, но я очень сильно могу тратить деньги если у меня классное настроение. И мне нужна такая женщина, которая смогла бы сказать: "Хватит". Потому что есть какие-то более важные вещи, которые покупать, а я человек-эмоция – и я их получаю, когда дарю людям радость, поэтому могу немножко увлечься", - рассказал откровенно Алексей.

Как мы ранее писали, Эллерт, Рыбак и Мишина прокомментировали финальные свидания в проекте "Холостячка".