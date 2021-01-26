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Переможниця "Холостяка" потрапила в аварію

Вівторок 26 січня 2021 18:23
Переможниця "Холостяка" потрапила в аварію
Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa
Автор: Роман Мирончук

Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова, розповіла своїм шанувальникам, що сьогодні, 26 січня, вранці вона потрапила в аварію. Вона опублікувала фото свого білого позашляховика, в який хтось в'їхав ззаду.

На знімку, який дівчина опублікувала Instagram-stories можна побачити, що пошкоджена задня частина авто, а саме заднє крило і фара.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; потрапила в аварію

Даша Ульянова потрапила в ДТП (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Ульянова не розповіла ніяких подробиць аварії. Лише написала під фото, що ранок буває різним. Пізніше вона додала фото здивованої собаки.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; потрапила в аварію

Даша Ульянова з собачкою (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Це моє обличчя сьогодні", - написала дівчина.

Нагадаємо, фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко розповів, чому його не взяли в нове шоу. Хоча після участі в шоу і боротьбі за серце Ксенії Мішиної він отримав визнання серед багатьох українських жінок. В мережі почали агітувати за те, щоб Андрій взяв участь в шоу "Холостяк", оскільки він - наречений, який вартий заздрості.

У новому інтерв'ю Тригубенко розповів, чому його не взяли на нове шоу. Він також зізнався, скільки грошей готовий витрачати на нову дівчину.

Раніше відома українська актриса і головна героїня першого сезону "Холостячки" Мішина Ксенія розповіла своїм шанувальникам в мережі про сімейне насильство і складних відносинах з чоловіком, який підіймав на неї руку і принижував.

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