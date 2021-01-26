Переможниця "Холостяка" потрапила в аварію

Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова, розповіла своїм шанувальникам, що сьогодні, 26 січня, вранці вона потрапила в аварію. Вона опублікувала фото свого білого позашляховика, в який хтось в'їхав ззаду.

На знімку, який дівчина опублікувала Instagram-stories можна побачити, що пошкоджена задня частина авто, а саме заднє крило і фара.

Даша Ульянова потрапила в ДТП (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Ульянова не розповіла ніяких подробиць аварії. Лише написала під фото, що ранок буває різним. Пізніше вона додала фото здивованої собаки.

Даша Ульянова з собачкою (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Це моє обличчя сьогодні", - написала дівчина.

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