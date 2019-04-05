Plus-size-"двойник" Меган Маркл засыпала сеть откровенными снимками

Эрика Лорен (фото: instagram.com/theericalauren)

Еще одна копия герцогини Сасскеской покоряет мир

Не так давно мы писали о двойнике Меган Маркл – 37-летней Саре Мланге, которая активно зарабатывает на схожести с герцогиней Сасскеской. А теперь мир обсуждает новую "копию" жены принца Гарри – plus-size-модель Эрику Лорен.

В своем Instagram-профиле, на который, кстати, подписано около 300 тысяч человек, она обозначила себя как модель и путешественник. Но представителям СМИ удалось выяснить о ней некоторые факты. К примеру, образование у девушки музыкальное. Она живет в Калифорнии, воспитывает маленькую дочь Мейби и активно снимается. Славу же ей принесло участие в рекламе британского бренда свадебных платьев Simply Be. И, конечно же, в ее утверждении в эту кампанию, как раскрутке немаловажную роль сыграла и схожесть с Меган Маркл.

Эрика Лорен (фото: instagram.com/theericalauren)

Как призналась Эрика, в начале модельной карьеры многие подмечали это. Хотя она сама не была знакома с творчеством Меган, о бывшей актрисе она узнала только после того, как та стала герцогиней Сасскеской.

По словам Эрики, она совершенно не против того, что их сравнивают – по ее мнению, Меган просто очаровательна, и сама Эрика только за выглядеть так в 37 лет. И да, они очень похожи – не видеть общие черты было бы просто глупо. Как и воспользоваться этим подарком судьбы. Сейчас ее популярность резко возросла, количество подписчиков также. И Эрике это только на руку.

Фото: instagram.com/theericalauren

Обладая пышными формами, она видит свою миссию еще и в том, чтобы поддерживать женщин размера plus-size. Стремясь продемонстрировать любовь к своему телу, Эрика регулярно выкладывает множество снимков, часто – в весьма откровенных нарядах и позах.

Эрика Лорен (фото: instagram.com/theericalauren)

Под снимками в нижнем белье и купальниках она оставляет вдохновляющие слова. "В тот раз я решила наконец надеть бикини, потому что этот нереальный греческий пейзаж заставил меня следовать своим ощущениям... Но затем я ждала 4 месяца, прежде чем поделиться фотографиями… Сейчас я со всей дерзостью и любовью могу показать то, что раньше считала несовершенством. И я могла бы использовать это чувство давным-давно! Дамы! Что заставляет вас чувствовать себя крутым и любить свое тело? Я хочу знать", – написала она под серией снимков из бассейна.