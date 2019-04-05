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Plus-size-"двійник" Меган Маркл засипала мережу відвертими знімками

Lite » Стиль життя 05.04.2019 - 19:32
Plus-size-"двійник" Меган Маркл засипала мережу відвертими знімками
Еріка Лорен (фото: instagram.com/theericalauren)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Ще одна копія герцогині Сасскської підкорює світ

Не так давно ми писали про двійника Меган Маркл – 37-річну Сару Мланге, яка активно заробляє на схожості з герцогинею Сассекською. А тепер світ обговорює нову "копію" дружини принца Гаррі – plus-size-модель Еріку Лорен.

У своєму Instagram-профілі, на який, до речі, підписано близько 300 тисяч осіб, вона позначила себе як модель і мандрівник. Але представникам ЗМІ вдалося з'ясувати про неї деякі факти. Наприклад, освіта у дівчини музична. Вона живе в Каліфорнії, виховує маленьку дочку Мейбі і активно знімається. Славу їй принесла участь у рекламі британського бренду весільних суконь Simply Be. І, звичайно ж, в її затвердження в цю кампанію, як розкручування важливу роль зіграла і схожість з Меган Маркл.

Еріка Лорен

Еріка Лорен

Еріка Лорен (фото: instagram.com/theericalauren)

Як зізналася Еріка, на початку модельної кар'єри багато помічали це. Хоча вона сама не була знайома з творчістю Меган, про колишню актрису вона дізналася тільки після того, як та стала герцогинею Сассекською.

За словами Еріки, вона абсолютно не проти того, що їх порівнюють – на її думку, Меган просто чарівна, і сама Еріка тільки за виглядати так у 37 років. І так, вони дуже схожі – не бачити загальні риси, було б просто нерозумно. Як і скористатися цим подарунком долі. Зараз її популярність різко зросла, кількість підписників також. І Еріці це тільки на руку.

Plus-size-&quot;двійник&quot; Меган Маркл засипала мережу відвертими знімками

Plus-size-&quot;двійник&quot; Меган Маркл засипала мережу відвертими знімками

Фото: instagram.com/theericalauren

Володіючи пишними формами, вона бачить свою місію в тому, щоб підтримувати жінок розміру plus-size. Прагнучи продемонструвати любов до свого тіла, Еріка регулярно викладає безліч знімків, часто у досить відвертих костюмах і позах.

 

Еріка Лорен (фото: instagram.com/theericalauren)

Під знімками в нижній білизні і купальниках вона залишає надихаючі слова. "В той раз я вирішила нарешті одягти бікіні, тому що цей нереальний грецький пейзаж змусив мене слідувати своїм відчуттям... Але потім я чекала 4 місяці, перш ніж поділитися фотографіями... Зараз я з усією зухвалістю і любов'ю можу показати те, що раніше вважала недосконалістю. І я могла б використовувати це почуття давним-давно! Дами! Що змушує вас почувати себе крутим і любити своє тіло? Я хочу знати", – написала вона під серією знімків з басейну.

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