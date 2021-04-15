Плохая погода в Украине задержится: синоптики огорчили новым прогнозом

Погода в Украине в пятницу, 16 апреля

В пятницу дожди будут идти о всех областях страны, а на западе – с мокрым снегом. В большинстве областей прогнозируется усиление ветра. Холоднее всего будет на западе – ночью +2 +4 градуса, днем от +5 до +9 градусов. На севере, в центре и в южных областях будет немного теплее, ночью от +4 до +8 градусов, днем от +9 до +13 градусов. На востоке ночью +4 +7 градусов, днем +11 +14 градусов, местами до +16 градусов.

В Киеве 16 апреля будет идти дождь, ветер западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице +5 +7 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 16 апреля

Погода в Украине в субботу, 17 апреля

В субботу дождями охватит часть западных и северных областей, местами зацепит центральную часть страны, в остальных областях будет пасмурно, но сухо. Ночная температура будет колебаться от +2 +4 градусов на западе до +3 +5 градусов во всех остальных областях. Дневная температура составит от +9 до +13 градусов, немного теплее будет только на юге, до +14 градусов.

В Киеве 17 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночью +4 +6 градусов, днем +11 +13 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 17 апреля

Погода в Украине в воскресенье, 18 апреля

18 апреля дожди отступят почти о всех областях, кроме севера и части востока. Ожидается усиление ветра и небольшое потепление. На западе ночью +2 +4 градуса, днем +11 +14 градусов, на севере и в центре ночью от +2 до +5 градусов, днем +11 +13 градусов. В южных областях ночью +3 +6 градусов, днем от +11 до +16 градусов, на востоке ночью +2 +5 градусов, днем от +11 до +15 градусов, местами до +16 +17 градусов.

В Киеве без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью +4 +6 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 18 апреля

Однако в понедельник дожди вернутся и мокро будет в большинстве регионов Украины.