Погана погода в Україні затримається: синоптики засмутили новим прогнозом

Погода в Україні у п'ятницю, 16 квітня

У п'ятницю дощі будуть йти про всіх областях країни, а на заході – з мокрим снігом. У більшості областей прогнозується посилення вітру. Найхолодніше буде на заході – вночі +2 +4 градуси, вдень від +5 до +9 градусів. На півночі, в центрі та в південних областях буде трохи тепліше, вночі від +4 до +8 градусів, вдень від +9 до +13 градусів. На сході вночі +4 +7 градусів, вдень +11 +14 градусів, місцями до +16 градусів.

У Києві 16 квітня буде йти дощ, вітер західний, зі штормовими поривами. Вночі у столиці +5 +7 градусів, вдень від +10 до +12 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 16 квітня

Погода в Україні на суботу, 17 квітня

В суботу дощами охопить частина західних і північних областей, місцями зачепить центральну частину країни, в інших областях буде хмарно, але сухо. Нічна температура коливатиметься від +2 +4 градусів на заході до +3 +5 градусів у всіх інших областях. Денна температура становитиме від +9 до +13 градусів, трохи тепліше буде тільки на півдні до +14 градусів.

У Києві 17 квітня синоптики прогнозують невеликий дощ. Вночі +4 +6 градусів, вдень +11 +13 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 17 квітня

Погода в Україні на неділю, 18 квітня

18 квітня дощі відступлять майже про всіх областях, крім півночі та частини сходу. Очікується посилення вітру і невелике потепління. На заході вночі +2 +4 градуси, вдень +11 +14 градусів, на півночі та в центрі вночі від +2 до +5 градусів, вдень +11 +13 градусів. У південних областях вночі +3 +6 градусів, вдень від +11 до +16 градусів, на сході вночі +2 +5 градусів, вдень від +11 до +15 градусів, місцями до +16 +17 градусів.

У Києві без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі +4 +6 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 18 квітня

Проте в понеділок дощі повернуться і мокро буде в більшості регіонів України.