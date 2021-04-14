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В Украину идут затяжные дожди и даже снег: как долго продлится непогода

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 14:03
В Украину идут затяжные дожди и даже снег: как долго продлится непогода Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет дожди
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в ближайшее время будет дождливой, умеренно теплой и даже прохладной, а в некоторых областях возможен даже снег.

О погоде в следующие несколько дней нам рассказали синоптики Наталка Диденко, Украинский гидрометцентр и Gismeteo.

"Середина весны пополивает украинцев дождями - циклон, фронты, всякое такое атмосферное. В западных областях, особенно ближе и вокруг Карпат снова высока вероятность мокрого снега", - прогнозирует Наталка Диденко погоду на 15 апреля.

Температура воздуха в четверг в большинстве областей предполагается +10+16 градусов. На Западе Украины - холодно - от +2 до +8 градусов.

В Киеве 15 апреля ожидаются дожди, а температура воздуха - от +12 до +13 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют также, что дожди будут властвовать на всей территории страны с 15 по 17 апреля, а 18-го придет некоторое прояснение.

А вот ресурс Gismeteo опубликовал прогноз погоды для Киева на десять дней, судя по которому нас ждет много осадков. Просвета не видно, а в 20-х числах может быть даже снег.

В Украину идут затяжные дожди и даже снег: как долго продлится непогода

Скриншот: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее ведущие синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху, и будут ли неприятный сюрпризы в начале мая.

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