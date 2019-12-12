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Королевский выход: Кейт Миддлтон блистает во дворце в роскошном платье и драгоценной тиаре

Lite » Мода 12.12.2019 - 10:32
Королевский выход: Кейт Миддлтон блистает во дворце в роскошном платье и драгоценной тиаре
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня посетила ежегодный прием для дипломатов

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием для британского дипломатического сообщества, которое базируется в Лондоне и поддерживает работу королевской семьи в Великобритании дома и за рубежом. Мероприятие проходит ежегодно накануне Рождества и собирает массу гостей и представителей королевской семьи. Помимо Кейт и Уильяма, в Букингемском дворце дипломатов встречали Елизавета II, герцогиня Корнуолльская и другие члены знаменитой династии. Но Кейт, разумеется, блистала ярче всех.

Королевский выход: Кейт Миддлтон блистает во дворце в роскошном платье и драгоценной тиареКейт Миддлтон покорила своей красотой (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Для выхода она выбрала поистине королевский наряд: платье из черного бархата в пол от одного из своих любимых брендов – Alexander McQueen. Сшитое на заказ, оно подчеркивало все преимущества фигуры герцогини: ее тонкую талию, безукоризненную осанку и хрупкие плечи. Необычный вырез на груди помог во всей красе продемонстрировать роскошное колье с крупными камнями.

Королевский выход: Кейт Миддлтон блистает во дворце в роскошном платье и драгоценной тиаре

Кейт в роскошном образе (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Также из аксессуаров она выбрала массивные серьги, а главным украшением стала тиара с жемчугом и бриллиантами Cambridge Lovers Knot, которая уже стала известна как Кембриджская тиара. Это украшение Кейт подарила Елизавета II, а до этого им владела принцесса Диана. Еще одна броская деталь образа – Викторианский орден, который подтверждает титул Миддлтон Дамы Большого Креста Королевского Викторианского ордена. Данное звание королева присвоила герцогине Кембриджской на 8-ю годовщину свадьбы с принцем Уильямом. Завершали образ Кейт ее фирменный легкий макияж со стрелками и вечерняя укладка.

Королевский выход: Кейт Миддлтон блистает во дворце в роскошном платье и драгоценной тиареКоролевский выход: Кейт Миддлтон блистает во дворце в роскошном платье и драгоценной тиареКоролевский выход: Кейт Миддлтон блистает во дворце в роскошном платье и драгоценной тиаре

Прием, как всегда, прошел с размахом ото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Принц, одетый во фрак с орденами, составил идеальную пару своей супруге. А королева Елизавета появилась в белом платье, белых перчатках и изысканных украшениях. Она выбрала Владимирскую тиару, инкрустированную бриллиантами и изумрудами. А к ней – колье, серьги и браслеты из комплекта.

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