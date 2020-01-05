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Племінниця принцеси Діани зібралася під вінець з мільйонером в два рази старше за неї

Lite » Стиль життя 05.01.2020 - 14:13
Племінниця принцеси Діани зібралася під вінець з мільйонером в два рази старше за неї
Фото: племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер (instagram.com/kitty.spencer)

29-річна Кітті Спесер сказала обранцеві "так" напередодні Різдва

Племінниця принцеси Діани, яка, як з'ясувалося, обожнювала український борщ, 29-річна леді Кітті Спенсер готується до весілля. Її обранцем став 61-річний мільйонер Майкл Льюїс. Дочка графа Чарльза Спенсера прийняла пропозицію руки і серця від власника мережі британських магазинів одягу "Whistles" перед католицьким Різдвом, повідомляє видання Daily Mail.

Пара розпочала стосунки влітку 2018 року. Папараці вдавалося періодично знімати закоханих під час прогулянок по Нью-Йорку.

"Вона була на святі в Кейптауні і розповіла про це своїй матері і іншим членам родини. Вони всі люблять Майкла. Незважаючи на своє багатство, він дуже скромний", - розповіло джерело, близьке до сім'ї нареченої.

Племінниця принцеси Діани зібралася під вінець з мільйонером в два рази старше за неї

Скріншот: dailymail.co.uk

Для леді Кітті це буде перший шлюб, а для її обранця - другий. Цікаво, що батько дівчини, брат принцеси Діани, на п'ять років молодша майбутнього зятя.

Льюїс - уродженець ПАР, його статок перевищує 100 млн. доларів. У мільйонера є і спадкоємці - троє дорослих дітей від першого шлюбу.

Племінниця принцеси Діани зібралася під вінець з мільйонером в два рази старше за неї

Фото: племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер (instagram.com/kitty.spencer)

Різниця у віці племінницю принцеси Діани абсолютно не бентежить, адже попередній бойфренд, італійський мільйонером Бараттьери ді Сан-П'єтро, був також старше її. Пара зустрічалася чотри роки, але розпалася. Різниця в віці становила 20 років.

Племінниця принцеси Діани зібралася під вінець з мільйонером в два рази старше за неї

Фото: племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер (instagram.com/kitty.spencer)

Примітно, що Льюїс – іудей, тому невідомо, чи прийме леді Кітті віру чоловіка перед весільним торжеством.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Кейт Міддтон відвідала щорічний бал для дипломатів в прикрасах, що раніше належали принцесі Дані. Тіару з перлами і діамантами герцогині Кембриджській вручила сама Єлизавета II.

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