План побега: принц Гарри еще до женитьбы с Меган Маркл хотел отдалиться от королевской семьи

Королевский двор Великобритании известен своей закрытостью. На публике представители монаршей семьи показывают пример идеальной семьи. Однако за дворцовыми стенами большая семья Елизаветы ІІ переживает кризис. А отказ Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей (официальное заявление прозвучало 8 января 2020) лишь оголил проблемы большой семьи. Как выяснилось, не только у Меган Маркл была причина потерять доверие к новым родственникам. Принц Гарри также долгое время вынашивал идею отдалиться от королевской семьи.

Так, младший брат принца Уильяма хотел отказаться от своих обязанностей еще до встречи с Меган. Однако никак не мог на это решиться под грузом постоянного давления со стороны более влиятельных родственников и старшего брата. Встреча и женитьба с Маркл лишь придала принцу уверенности. А в своей возлюбленной Гарри явно увидел человека, который его поддержит. Об этом изданию Daily Mail рассказала королевский журналист Ребекка Инглиш, которая последние 14 лет сопровождала не только принца Гарри, но и других членов монаршей семьи в их официальных поездках по всему миру. За такой срок у Гарри успело сформироваться доверие к Ребекке и он время от времени делился с ней сокровенным.

Один из таких разговоров состоялся между Гарри и журналисткой во время визита благотворительной организации Гарри Sentebale в Лесото. Здесь за счет фонда была построена школа для сирот со СПИДом.

По словам журналистки, когда она писала статью о поездке, к ней подошел Гарри, которому было интересно, что именно о нем пишет Инглиш. Между ними завязался разговор. Принц признался журналистке, что всегда хотел быть простым мальчиком. И в принципе таким и стал - просто с “более глубокими карманами и большим количеством домов”.

“Несколько раз во время наших путешествий по миру он говорил мне о том, что мечтает просто уйти от всего этого… Пока он не начал встречать с Меган, его самым большим желанием было уехать и жить в Африку”, - вспоминает журналист в комментарии Daily Mail.

Принц Гарри во время одного из африканских визитов. Малави, 2019 (фото: instagram.com/sussexroyal)

Королевский биограф считает, что это одна из главных черт характера, которая быстро сблизила Меган и Гарри - стремление к независимости и желание делать то, что хочется. Не удивительно, что герцог Сассекский так быстро поддержал решение своей супруги уехать подальше от королевского двора. Теперь то пара может делать все, что им угодно, не ожидая одобрения или порицания Елизаветы ІІ.

“Меган чувствовала, что должна бежать, потому что жизнь в королевской семье была угнетающей. Отныне она наконец может дышать и жить полной жизнью", - говорила как-то подруга герцогини изданию Daily Mail.

Герцоги Сассекские с сыном Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Напомним, что ранее в сети появилась информация об “истонной” причине ухода Меган Марлк из королевской семьи. После свадьбы с принцем Гарри на “чужую” Меган буквально обрушилась волна критики и дурных слухов, публикуемых в прессе. Меган рассчитывала, что ее новая семья заступиться за нее и выступит с какой-то официальной позицией. Однако королевский двор молчал. Более того, некоторые родственники также холодно относились к супруге принца Гарри. Меган расценила такую позицию королевской семьи как “предательство” и “нож в спину”. И с тех пор никаких доверительно-теплых отношений между герцогиней Сассекской и другими членами монаршей семьи не было.

Кроме того, такая ситуация также негативно могла сказаться на Арчи (малыш родился в 6 мая 2019 года). Герцогиня Сассекская серьезно задумалась о будущем своего первенца. Ее даже терзали панические атаки и бессоница.

Вся эта напряженная ситуация с родственниками помогла Меган окончательно утвердиться в своем решении отдалиться от Двора.