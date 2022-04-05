Пирог с вареньем на скорую руку: готовим десерт из того, что есть в холодильнике

Рецепт пирога с вареньем можно приготовить очень быстро из ингредиентов, которые часто есть под рукой.
Как это сделать, пишет ресурс Shuba.life.
Фото: Таким должен получиться наш пирог (shuba.life)
В глубокой емкости соедините яйца, соль, сахар и ванильный сахар и все хорошо перемешайте, чтобы растворился сахар.
В отдельную миску просейте муку и добавьте к ней сливочное масло, лучше, чтобы оно уже постояло при комнатной температуре.
Руками перетрите в крошку, добавьте туда яичную массу и снова хорошо перетрите, чтобы не было больших комочков. Тесто должно стать, как влажный песок, а при сжатии в руке - держаться вкупе.
Дно формы для выпекания застелите пергаментом, половину теста высыпите в форму, равномерно разделите и немного придавите рукой. Сделайте небольшие бортики по всей форме.
Выложите варенье, сверху присыпьте крошкой, которая осталась.
Разогрейте духовку до 160 градусов и поставьте выпекаться на 30-35 минут, до золотистого цвета.
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