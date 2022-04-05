Пиріг з варенням нашвидкоруч: готуємо смакоту з того, що є в холодильнику

Рецепт пирога з варенням можна приготувати дуже швидко з інгредієнтів, які часто є під рукою.
Як це зробити, пише ресурс Shuba.life.
Фото: Таким має вийти наш пиріг (shuba.life)
У глибокій ємності з'єднайте яйця, сіль, цукор і ванільний цукор та все добре перемішайте, щоб розчинився цукор.
В окрему миску просійте борошно та додайте до нього вершкове масло, краще, щоб воно вже постояло при кімнатній температурі.
Руками перетріть у крихту, додайте туди яєчну масу і знов добре перетріть, щоб не було великих грудочок. Тісто має стати, як вологий пісок, а при стисканні в руці - триматися вкупці.
Дно форми для випікання застеліть пергаментом, половину тіста висипте у форму, рівномірно розділіть і трішки придавіть рукою. Зробіть невеличкі бортики по всій формі.
Викладіть варення, зверху присипте крихтою, яка залишилася.
Розігрійте духовку до 160 градусів і поставте випікатися на 30-35 хвилин, до золотистого кольору.
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