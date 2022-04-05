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Пиріг з варенням нашвидкоруч: готуємо смакоту з того, що є в холодильнику

Фото: Готуємо пиріг з варенням за найпростішим рецептом (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Рецепт пирога з варенням можна приготувати дуже швидко з інгредієнтів, які часто є під рукою.

Як це зробити, пише ресурс Shuba.life.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне - 500 г
  • Масло вершкове - 200 г
  • Цукор - 100 г
  • Яйця - 2 шт.
  • Сіль - 5 г
  • Цукор ванільний - 15 г
  • Варення - 300 г
  • Пудра цукрова - за смаком

Фото: Таким має вийти наш пиріг (shuba.life)

Покрокове приготування

У глибокій ємності з'єднайте яйця, сіль, цукор і ванільний цукор та все добре перемішайте, щоб розчинився цукор.

В окрему миску просійте борошно та додайте до нього вершкове масло, краще, щоб воно вже постояло при кімнатній температурі.

Руками перетріть у крихту, додайте туди яєчну масу і знов добре перетріть, щоб не було великих грудочок. Тісто має стати, як вологий пісок, а при стисканні в руці - триматися вкупці.

Дно форми для випікання застеліть пергаментом, половину тіста висипте у форму, рівномірно розділіть і трішки придавіть рукою. Зробіть невеличкі бортики по всій формі.

Викладіть варення, зверху присипте крихтою, яка залишилася.

Розігрійте духовку до 160 градусів і поставте випікатися на 30-35 хвилин, до золотистого кольору.

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