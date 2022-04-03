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Печенье через мясорубку: как приготовить уникальный десерт родом из детства

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 17:30
Печенье через мясорубку: как приготовить уникальный десерт родом из детства Скриншот видео: Таким будет наше печенье
Автор: Светлана Мащенко

Печенье через мясорубку - интересный десерт к чаю, который многие помнят с детства. Рецепт уникален тем, что часть ингредиентов в нем можно заменять другими. Из одной порции теста можно напечь аж три противня вкусностей.

Рецептом поделилась украинская кулинарка Лилия Цвит.

Ингредиенты:

  • масло - 200 г
  • мука - 550-600 г
  • разрыхлитель - 2 ч. л.
  • майонез - 100 г (3 ст. л)
  • сахар - 160 г (1 стакан)
  • яйца - 3 шт.

Масло можно заменить маргарином, или добавить половину смальца. Вместо майонеза можно добавить сметану, или кефир.

Пошаговое приготовление

Смешиваем масло с мукой и разрыхлителем, чтобы получилась мучная крошка. Добавляем яйца, сахар и майонез.

Замешиваем густое эластичное тесто.

С помощью специальной насадки на мясорубку формируем колбаску из печенья. Нарезаем его порционными частями, выкладываем на противень, устланный пергаментом.

Печенье выпекается в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-30 минут.

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