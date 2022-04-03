Печенье через мясорубку: как приготовить уникальный десерт родом из детства
Печенье через мясорубку - интересный десерт к чаю, который многие помнят с детства. Рецепт уникален тем, что часть ингредиентов в нем можно заменять другими. Из одной порции теста можно напечь аж три противня вкусностей.
Рецептом поделилась украинская кулинарка Лилия Цвит.
Ингредиенты:
- масло - 200 г
- мука - 550-600 г
- разрыхлитель - 2 ч. л.
- майонез - 100 г (3 ст. л)
- сахар - 160 г (1 стакан)
- яйца - 3 шт.
Масло можно заменить маргарином, или добавить половину смальца. Вместо майонеза можно добавить сметану, или кефир.
Пошаговое приготовление
Смешиваем масло с мукой и разрыхлителем, чтобы получилась мучная крошка. Добавляем яйца, сахар и майонез.
Замешиваем густое эластичное тесто.
С помощью специальной насадки на мясорубку формируем колбаску из печенья. Нарезаем его порционными частями, выкладываем на противень, устланный пергаментом.
Печенье выпекается в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-30 минут.
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