Печенье через мясорубку: как приготовить уникальный десерт родом из детства

Печенье через мясорубку - интересный десерт к чаю, который многие помнят с детства. Рецепт уникален тем, что часть ингредиентов в нем можно заменять другими. Из одной порции теста можно напечь аж три противня вкусностей.

Печенье выпекается в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-30 минут.

С помощью специальной насадки на мясорубку формируем колбаску из печенья. Нарезаем его порционными частями, выкладываем на противень, устланный пергаментом.

Смешиваем масло с мукой и разрыхлителем, чтобы получилась мучная крошка. Добавляем яйца, сахар и майонез.

Масло можно заменить маргарином, или добавить половину смальца. Вместо майонеза можно добавить сметану, или кефир.

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