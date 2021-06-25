Петров день 25 июня: самый строгий запрет этого дня, именинники и важные приметы

25 июня 2021 года по православному календарю чтят память преподобного Онуфрия Великого. В народе же этот день прозывают Петром Солнцеворотом, или Петровым днем. Многие традиции праздника связаны с символикой солнца, и важное значение имеют сновидения.

Что можно и нельзя делать в Петро день, обычаи, приметы - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции, что нужно сделать

На Петра Солнцеворота нужно надевать светлую солнечную одежду - это к удаче.

Чтобы привлечь удачу и реализовать задуманное, лечь спать нужно после полуночи и загадать желание.

Наши предки в этот день сеяли до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда - черное (гречку). Исполнение этого правила гарантировало успех.

Можно было купаться в водоемах и не бояться злых духов (водяных, русалок). Также в этот день обязательно нужно было ходить на рыбалку и готовить блюда из рыбы, прежде всего уху.

Важные приметы на Петров день

Если утром выпала обильная роса - в этот день следует ждать дождей.

Тучи кажутся слегка беловатыми - может выпасть град.

Если увидели хороший и яркий сон, он сбудется в течение трех суток, но рассказывать о нем не нужно. Плохой сон же нужно рассказать бегущей воде, тогда ничего страшного не произойдет.

Считается, что в этот день выпадают большие росы, если же идет дождь и маленькими каплями - он будет идти долго.

25 июня рождаются очень практичные люди.

Что запрещено делать в Петров день

Надевать темную одежду - этим можно обидеть солнце - оно будет показываться редко, а лето будет дождливым и хмурым.

Ложиться спать до заката, даже если сильно хочется. Если уснуть раньше, можно на целый день год об удаче.

Укладывать детей спать на чужие подушки (только на свои или вовсе без них) - иначе их будет мучить бессонница и кошмары.

Беременным нельзя разрешать прикасаться к своему животу, гладить его или прислушиваться к шевелениям малыша.

Нельзя также в этот день выносить мусор и грязь из дома, ссориться, ругаться, занимать деньги.

У кого день ангела 25 июня

Именины сегодня празднуют Андрей, Анна, Арсений, Иван, Петр, Степан.