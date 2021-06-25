Петрів день 25 червня: найсуворіша заборона цього дня, іменинники і важливі прикмети

25 червня 2021 року за православним календарем вшановують пам'ять преподобного Онуфрія Великого. У народі ж цей день прозивають Петром Сонцеворотом, або Петровим днем. Багато традицій свята пов'язані з символікою сонця, і важливе значення мають сновидіння.

Що можна і не можна робити в цей день, звичаї, прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції, що потрібно зробити

На Петра Солнцеворота потрібно надягати світлий сонячний одяг - це до удачі.

Щоб привернути удачу і реалізувати задумане, лягти спати потрібно після півночі і загадати бажання.

Наші предки в цей день сіяли до обіду якесь біле зерно, а після обіду - чорне (гречку). Виконання цього правила гарантувало успіх.

Можна було купатися у водоймах і не боятися злих духів (водяних, русалок). Також в цей день обов'язково потрібно було ходити на риболовлю і готувати страви з риби, перш за все юшку.

Важливі прикмети на Петрів день

Якщо вранці випала рясна роса - в цей день слід чекати дощів.

Хмари здаються злегка білуватими - може випасти град.

Якщо побачили хороший і яскравий сон, він збудеться протягом трьох діб, але розповідати про нього не потрібно. Поганий сон же потрібно розповісти воді, що біжить, тоді нічого страшного не станеться.

Вважається, що в цей день випадають великі роси, якщо ж йде дощ і маленькими краплями - він буде йти довго.

25 червня народжуються дуже практичні люди.

Що заборонено робити в Петрів день

Одягати темний одяг - цим можна образити сонце - воно буде показуватися рідко, а літо буде дощовим і похмурим.

Лягати спати до заходу, навіть якщо сильно хочеться. Якщо заснути раніше, можна на цілий рік забути про удачу.

Укладати дітей спати на чужі подушки (тільки на свої або зовсім без них) - інакше їх буде мучити безсоння і кошмари.

Вагітним не можна дозволяти торкатися до свого живота, гладити його або прислухатися до ворушіння малюка.

Не можна також в цей день виносити сміття і бруд з дому, сваритися, лаятися, позичати гроші.

У кого День ангела 25 червня

Іменини сьогодні святкують Андрій, Анна, Арсеній, Іван, Петро, Степан.