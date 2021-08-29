Первые дни осени 2021 подарят крутые перемены трем знакам Зодиака

Рак

В первую неделю осени представители знака будут энергичны, оптимистичны и деятельны. Это поможет вам завязать полезные знакомства. Раки-одиночки смогут устроить личную жизнь. Вы можете смело решать деловые вопросы - удача на вашей стороне!

Лев

Львы с самого начала сентября будут само обаяние и жизнерадостность, что поможет договориться с коллегами, начальством, либо деловыми партнерами. Вы сможете решить большую часть хозяйственных проблем, а финансовые дела будут только радовать.

Скорпион

Скорпиона ждет отличный период в начале сентября. Ваша активная жизненная позиция и смелость создадут вам хорошую репутацию, что очень пригодится в будущем. Позитивные перемены вас ждут в карьерном росте, профессиональной деятельности, бизнесе.