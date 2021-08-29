Перші дні осені 2021 подарують круті зміни трьом знакам Зодіаку

Рак

У перший тиждень осені представники знака будуть енергійні, оптимістичні і діяльні. Це допоможе вам зав'язати корисні знайомства. Раки-одинаки зможуть влаштувати особисте життя. Ви можете сміливо вирішувати ділові питання - удача на вашому боці!

Лев

Леви з самого початку вересня будуть уособленням чарівності і життєрадісності, що допоможе домовитися з колегами, начальством, або діловими партнерами. Ви зможете вирішити більшу частину господарських проблем, а фінансові справи будуть тільки радувати.

Скорпіон

Скорпіона чекає відмінний період на початку вересня. Ваша активна життєва позиція і сміливість створять вам хорошу репутацію, що дуже стане в нагоді в майбутньому. Позитивні зміни вас чекають в кар'єрному зростанні, професійній діяльності, бізнесі.