Период будет сложный: для кого из знаков Зодиака июль станет месяцем испытаний

Лев

Семейные Львы должны быть аккуратнее - могут возникнуть серьезные недоразумения с близкими людьми. Постарайтесь распределить свое внимание равномерно - работе, семье и любимому человеку. Пора расставить приоритеты.

Одиноким Львам стоит сбавить темпы, так как в июле чрезмерное увлечение противоположным полом не даст хорошего результата. Поберегите свои нервы и посвятите этот летний месяц себе.

Весы

Если вы не состоите в близких отношениях, то вас ждут сомнения при выборе. Возможно, это будут мысли о том, чтобы взять паузу в поиске партнера или же вам захочется закрутить сразу несколько романов

Постарайтесь не думать слишком долго, так как есть большой риск остаться ни с чем.

Рыбы

Семейным Рыбам придется пережить сложный период - с новой силой вспыхнут старые конфликты. И придется проявить максимум терпения и выдержки, чтобы не скатиться в неприятные конфликты с любимым человеком.

А вот одинокие Рыбы имеют все шансы встретить свою любовь в июле. Но не торопитесь связывать себя узами брака - эти отношения должны пройти проверку на крепость.