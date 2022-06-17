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Этим знакам Зодиака в конце июня повезет с финансами: кто попал в список счастливчиков

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Пятница 17 июня 2022 07:00
Этим знакам Зодиака в конце июня повезет с финансами: кто попал в список счастливчиков Фото: Этим знакам Зодиака конец июня принесет удачу в финансах (pixabay.com)
Автор: RBC.UA

Начало лета станет позитивным в финансовой сфере для многих представителей зодиакального созвездия. И если первая половина июня скорее будет об ожидании денег, то вторая половина этого месяца окрасится прибылью.

Кому из знаков Зодиака стоит ожидать финансовой удачи в конце июня, рассказали в SlovoFraza.

Телец

В июне у Тельцов будет получаться абсолютно все, но что-то с первого раза, а что-то - со второго. На их стороне окажутся планеты и появится возможность стать немного богаче. На удачу полагаться не стоит и нельзя сомневаться в собственных силах. Астрологи рекомендуют действовать и брать то, что принадлежит им по праву. Удачными станут покупки и вложения в бизнес.

Близнецы

С 13 июня Меркурий перешел в знак Близнецов, а значит - пришло время действовать активно. Можно заняться поиском новой работы или дополнительного источника доходов. Успешными станут покупки и крупные вложения.

Дева

Вселенная предоставит Девам много удачи и новых возможностей в сфере работы и финансов. Положение Венеры и Меркурия во второй половине месяца поможет преуспеть в любом деле. У Дев будет много энергии, сил и энтузиазма. Постарайтесь только избавится от своей мстительности - это затруднит продвижение вперед.

Стрелец

Представителям этого знака в июне светит доход, повышение, новая должность или даже новая работа. Возможно придется принимать важное решение и в одиночку. И нельзя расслабляться, даже если финансовый успех будет оглушительным.

Рыбы

Везение гарантировано тем Рыбам, которые работают в сфере креатива и творчества - могут быть значительные финансовые успехи. Есть шанс получить новую должность или прибавку к зарплате. Стоит почаще бывать в публичных местах - нужно оказаться в нужном месте и в нужное время.

Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака звезды обещают серьезные перемены в июле.

А еще мы рассказывали о том, кому из знаков Зодиака лето 2022 принесет финансовую удачу.

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