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Період буде складний: для кого зі знаків Зодіаку липень стане місяцем випробувань

Кого зі знаків Зодіаку чекають випробування в липні (Колаж РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Липень обіцяє бути спокійним місяцем в астрологічній сфері та більшість представників зодіакального сузір'я зможуть або поліпшити свої позиції, або зберегти їх на тій же позиції, що і раніше. Однак деяких чекає складний період у сфері кохання.

Кому зі знаків Зодіаку Липень принесе багато випробувань і складнощів, розповіли в Meta.

Лев

Сімейні Леви повинні бути акуратніше - можуть виникнути серйозні непорозуміння з близькими людьми. Постарайтеся розподілити свою увагу рівномірно - роботі, сім'ї та коханій людині. Пора розставити пріоритети.

Одиноким Левам варто зменшити темпи, бо в липні надмірне захоплення протилежною статтю не дасть хорошого результату. Побережіть свої нерви та присвятіть цей літній місяць собі.

Терези

Якщо ви не перебуваєте в близьких відносинах, то вас чекають сумніви при виборі. Можливо, це будуть думки про те, щоб взяти паузу в пошуку партнера або ж вам захочеться закрутити відразу кілька романів

Постарайтеся не думати занадто довго, оскільки є великий ризик залишитися ні з чим.

Риби

Сімейним Рибам доведеться пережити складний період - з новою силою спалахнуть старі конфлікти. І доведеться проявити максимум терпіння і витримки, щоб не скотитися в неприємні конфлікти з коханою людиною.

А ось самотні риби мають всі шанси зустріти свою любов в липні. Але не поспішайте пов'язувати себе узами шлюбу - ці відносини повинні пройти перевірку на міцність.

До речі, раніше ми писали про те, кому зірки обіцяють серйозні зміни в липні.

А також розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку пощастить з фінансами в кінці червня.

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