Период будет насыщенным и прекрасным: гороскоп для всех знаков Зодиака с 15 по 21 марта

Гороскоп на март говорит о том, что первые весенний месяц станет отличным периодом для кардинальных изменений во многих сферах жизни. Можно запускать новые проекты, двигаться в сторону реализации планов и даже ставить совершенно новые цели.

Астролог Татьяна Борщ рассказала, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 15 по 21 марта. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Овен

У Овна впереди прекрасная неделя. Начало принесет встречу с нужными людьми и получение от них поддержки. В среду и четверг возможны небольшие деньги и много расходов. Возможны спорные ситуации, связанные с деньгами. Конец недели будет удивительно удачным – многие отправятся в поездку, а оставшиеся дома – получат отличные новости издалека.

Телец

Первые дни недели пройдут в домашних занятиях и организационной работе. Среда и четверг станут более активными, но постарайтесь в эти дни не обращаться за помощью к начальству – делайте все сами и без помощи других. С пятницы по воскресенье ожидайте приличные деньги, а также приятные сюрпризы от близких вам людей.

Близнецы

В первые дни недели Близнецы смогут расслабиться в обществе друзей. Возможны приличные расходы. В среду и четверг стоит быть внимательнее к своему здоровью, проявить осторожность за рулем и избегать ситуаций, связанны с опасностью. Выходные будут хорошими, но в эти лучше держать язык за зубами – больше слушать и меньше говорить.

Рак

Профессиональный успех и деньги придут в понедельник-вторник. В среду возможны конфликты, а пятница принесет много встреч. А вот выходные будут очень хорошими, но астролог советует провести их уединенно.

Лев

В понедельник или вторник придут отличные новости издалека, есть шанс отправиться в дальнюю поездку. Если планируется важная встреча или мероприятие, то можно смело назначать на первые дни недели или четверг и пятницу. На выходных возможны встречи с друзьями, но эти дни стоит провести спокойно и отдохнуть.

Дева

В первые дни недели ожидаются деньги, которыми можно будет рассчитаться по долгам. Среда и четверг принесут разные новости издалека, возможны мелкие стычки с коллегами или подчиненными. Деньги придут в конце недели – в пятницу. Субботу и воскресенье стоит провести в обществе друзей.

Весы

Весам звезды сулят веселую неделю. В понедельник и вторник ожидаются встречи, которые пройдут на ура. В среду и четверг возможно ухудшение самочувствия и начнутся мелкие неувязки с окружением. Не исключены расходы и денежные споры. Конец недели принесет поездку.

Скорпион

В понедельник и вторник ожидается много работы, но вместе с ней придут и деньги. В среду и четверг возможны мелкие недоразумения с окружающими. Конец недели буде спокойным, и в целом – неплохим.

Стрелец

В начале недели возможно подписание важных бумаг и отличные новости издалека. Среда и четверг не очень будут удачными, но возможна небольшая прибыль. Будьте внимательнее за рулем, в общении с родными, с коллегами. Конец недели принесет неприятный сюрприз. В субботу ожидается особенный успех, а вот воскресенье стоит посвятить себе.

Козерог

В начале недели придется заниматься вопросами, которые связаны с недвижимостью – все сложится удачно. В среду и четверг возможны проблемы с детьми или конфликт между влюбленными. В пятницу и субботу стоит ожидать поступления денег, а воскресенье станет нейтральным днем.

Водолей

Начало недели принесет отличные новости издалека, возможна поездка. Среда и четверг будут неприятными – домашние проблемы или вопросы с недвижимостью. А вот конец недели станет удачным для романтических свиданий и шоппинга.

Рыбы

Понедельник и вторник будут удачными – ожидаются деньги и удачное решение профессиональных вопросов. В среду и четверг возможны не очень приятные новости и неприятности с родственниками. А вот выходные стоит посвятить встречам и любым семейным мероприятиям.