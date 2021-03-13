Готовьтесь к новым победам: гороскоп для женщин с 15 по 21 марта

Гороскоп на март говорит о том, что первый месяц весны станет периодом обновления, ярких побед и романтических приключений. Звезды и планеты подарят представителям зодиакального созвездия шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 15 по 21 марта. Об этом сообщает портал SlovoFraza.

Женщина-Овен

Третья неделя марта принесет Овнам новые победы. Однако для достижения успеха нужно оставаться в полном душевном равновесии. Эмоции нужно взять под контроль и позаботиться о том, чтобы они не стали камнем преткновения и преградой для привлечения в жизнь позитивных изменений. Также нужно избегать токсичного общения и встреч с негативными людьми – есть риск заразиться от них злостью и агрессией.

Женщина-Телец

Вторая половина марта для Тельцов начнется удачно, но нужно не забывать об интуиции и быть внимательнее к мелочам. Внутренний голос поможет сохранить удачу и избежать неприятностей. На работе, а также в личной жизни победы ждут тех, кто уверен в себе и не идет на поводу у чужих советов. Эмоции держите под контролем, они могут сыграть злую шутку.

Женщина-Близнецы

Откажитесь от спешки и в решении важных вопросов действуйте неторопливо и вдумчиво. Звезды и планеты не станут мешать в привлечении любви и удачи, но для этого нужно отказаться от мимолетных прихотей и во всем действовать с умом. От крупных трат лучше отказаться, и это поможет в ближайшее время накопить нужную сумму на долгожданное приобретение.

Женщина-Рак

В ближайшую неделю нужно направить энергию на получение новых знаний и опыта. Звезды и планеты будут настроены благоприятно и это поможет воплотить в жизнь самые смелые планы и идеи. Ракам понадобится уверенность в своих силах и надежный тыл, который обеспечить смогут только семья и близкие люди. Именно их забота и внимание помогут сохранить хорошее настроение.

Женщина-Лев

Перед Львами замаячат перспективные возможности и стоит запастись удачей и энергией, чтобы их не упустить. Львицы смогут найти источник доходов и пополнить свои накопления. Но для этого не стоит медлить и бояться неизвестности. Знаний и навыков будет достаточно, чтобы не сомневаться в своих силах. Если не застревать только в делах и работе, то удача улыбнется и в личной жизни.

Женщина-Дева

Вторая неделя марта принесет Девам новое дыхание и свежую энергию для выполнения всех задач. С понедельника по среду можно заниматься финансовыми операциями и сделками, вторую половину недели стоит посвятить завершению текущих дел и отдыху. Удача в личной сфере улыбнется тем женщинам, которые не боятся проявлять свои чувства.

Женщина-Весы

Ваше хорошее настроение будет сопутствовать во всех делах всю неделю и привлечет успех. Также такой настрой не позволит опустить руки при трудностях на пути к личному счастью. Во второй половине недели будьте сдержаны, так как события начнут развиваться стремительно. Держите себя в руках, чтобы не совершить опрометчивых поступков.

Женщина-Скорпион

Вас ожидает успешный период, и ближайшая неделя станет удачной для покорения новых высот в деловой среде. Сюрпризы могут ожидать также в личной сфере. Скорпионам астрологи советуют взять судьбу под собственный контроль, чтобы не притягивать в жизнь лишние проблемы и неприятности. Откажитесь от токсичных установок – это привлечет в жизнь настоящее счастье.

Женщина-Стрелец

Начните неделю с позитивных мыслей и это поможет сделать успешными все дни недели. Звезды и планеты будут нестабильными, но хорошее настроение сгладит любую энергетику. Неделя будет не самая простая, но уверенность в собственных силах и желание изменить жизнь к лучшему помогут достичь желаемого.

Женщина-Козерог

Приведите свои чувства к равновесию и постарайтесь достичь внутренней гармонии, чтобы исключить неприятности из-за спешки или под влиянием эмоций. Период станет успешным, если решение важных вопросов не откладывать на потом и не давать себе ложных надежд. В конце недели у Козерогов ожидается встреча, которая может изменить всю жизнь к лучшему.

Женщина-Водолей

Могут возникнуть сложности в деловой среде. Но преодолеть их не составит труда, нужна будет только сообразительность. В конце недели удача улыбнется в личной жизни и Водолеям светит множество приятных моментов в кругу близких и дорогих людей. Используйте любую возможность, чтобы отдохнуть.

Женщина-Рыбы

Ближайшая неделя будет не сильно позитивная, еще и с трудностями. В начале недели астрологи рекомендуют запастись терпением, чтобы избежать неприятностей из-за поспешных решений. Со среды ситуация начнет улучшаться, но Рыбам не стоит потакать своим минутным слабостям. Умение вовремя остановиться, и выдержка помогут не зайти в тупик и лишиться всего, что было заработано тяжким трудом.