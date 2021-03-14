Період буде насиченим та прекрасним: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 15 по 21 березня

Гороскоп на березень говорить про те, що перші весняний місяць стане чудовим періодом для кардинальних змін у багатьох сферах життя. Можна запускати нові проєкти, рухатися в бік реалізації планів і навіть ставити нові цілі.

Астролог Тетяна Борщ розповіла, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 15 по 21 березня. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Овен

У Овна попереду прекрасний тиждень. Початок принесе зустріч з потрібними людьми та отримання від них підтримки. У середу і четвер можливі невеликі гроші та багато витрат. Можливі спірні ситуації, пов'язані з грошима. Кінець тижня буде напрочуд вдалим – багато хто вирушить в поїздку, а ті, що залишилися вдома – отримають чудові новини здалеку.

Телець

Перші дні тижня пройдуть в домашніх заняттях і організаційній роботі. Середа і четвер стануть більш активними, але постарайтеся в ці дні не звертатися за допомогою до начальства – робіть все самі й без допомоги інших. З п'ятниці по неділю очікуйте пристойні гроші, а також приємні сюрпризи від близьких вам людей.

Близнюки

У перші дні тижня Близнюки зможуть розслабитися у товаристві друзів. Можливі пристойні витрати. У середу і четвер варто бути уважнішими до свого здоров'я, проявити обережність за кермом і уникати ситуацій, пов'язані з небезпекою. Вихідні будуть хорошими, але в ці краще тримати язик за зубами – більше слухати та менше говорити.

Рак

Професійний успіх і гроші прийдуть в понеділок-вівторок. У середу можливі конфлікти, а п'ятниця принесе багато зустрічей. А от вихідні будуть дуже хорошими, але астролог радить провести їх відокремлено.

Лев

В понеділок або вівторок прийдуть відмінні новини здалеку, є шанс відправитися в далеку поїздку. Якщо планується важлива зустріч або захід, то можна сміливо призначати на перші дні тижня або четвер та п'ятницю. На вихідних можливі зустрічі з друзями, але ці дні варто провести спокійно і відпочити.

Діва

У перші дні тижня очікуються гроші, якими можна буде розрахуватися з боргами. Середа і четвер принесуть різні новини здалеку, можливі дрібні сутички з колегами або підлеглими. Гроші прийдуть в кінці тижня – у п'ятницю. Суботу і неділю варто провести в товаристві друзів.

Терези

Зірки обіцяють Терезам веселий тиждень. У понеділок і вівторок очікуються зустрічі, які пройдуть на ура. У середу і четвер можливо погіршення самопочуття і почнуться дрібні неузгодженості з оточенням. Не виключені витрати та грошові суперечки. Кінець тижня принесе поїздку.

Скорпіон

У понеділок і вівторок очікується багато роботи, але разом з нею прийдуть і гроші. У середу і четвер можливі дрібні непорозуміння з оточуючими. Кінець тижня буде спокійним, і в цілому – непоганим.

Стрілець

На початку тижня можливе підписання важливих паперів і відмінні новини здалеку. Середа і четвер не дуже будуть вдалими, але можливий невеликий прибуток. Будьте уважнішими за кермом, у спілкуванні з рідними, з колегами. Кінець тижня принесе неприємний сюрприз. У суботу очікується особливий успіх, а ось неділю варто присвятити собі.

Козеріг

На початку тижня доведеться займатися питаннями, які пов'язані з нерухомістю – все складеться вдало. У середу і четвер можливі проблеми з дітьми або конфлікт між закоханими. В п'ятницю і суботу варто чекати надходження грошей, а неділя стане нейтральним днем.

Водолій

Початок тижня принесе відмінні новини здалеку, можлива поїздка. Середа і четвер будуть неприємними – домашні проблеми чи питання з нерухомістю. А ось кінець тижня стане вдалим для романтичних побачень і шопінгу.

Риби

Понеділок і вівторок будуть вдалими – очікуються гроші та вдале розв'язання професійних питань. У середу і четвер можливі не дуже приємні новини та неприємності з родичами. А от вихідні варто присвятити зустрічам і будь-яким сімейним заходам.