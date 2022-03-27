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Переведите часы и не ешьте мясо: какой день 27 марта и что нельзя делать сегодня

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Воскресенье 27 марта 2022 06:00
Переведите часы и не ешьте мясо: какой день 27 марта и что нельзя делать сегодня Фото: какой праздник 27 марта (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

27 марта отмечается Международный день театра, а Украина переходит на летнее время. В православной церкви чтят память преподобного Венедикта Нурсийского, а также иконы Богородицы Феодоровской. В народе день называли Федоровым, Венедиктовым и он имел особые традиции.

Что можно и нельзя делать 27 марта, приметы, традиции, у кого день ангела и какие выдающиеся события произошли - читайте ниже в материале Lite.

Важные традиции 27 марта, что надо сделать

Сегодня последнее воскресенье марта - часы нужно перевести на час вперед в 03:00.

В этот день раньше поклонялись домашнему скоту, ухаживали за животными. День еще называли Федор-скотовод, так как скот сегодня в особом почете. Скот выводили на двор, скребли и чистили, заговаривали от беспокойства и от дурного глаза.

Сегодня нельзя есть мясо, даже если вы не соблюдаете пост. Мясные продукты нельзя заменить молочными продуктами.

В этот день заговаривают детский испуг. Если ребенок боится оставаться один, кричит по ночам, прячется под кроватью, то нужно заговорить воду и ею умыть дитя.

Что нельзя делать на Федора

  • Смотреть в зеркало, особенно старикам - считалось, что это вытягивает жизненную силу.
  • Колоть дрова, точить ножи, а также брать в руки оружие - это может привести к ссорам.
  • Ходить на охоту.

Поговорки и приметы 27 марта

  • Гром в этот день - год будет урожайным и плодородным.
  • Если на улице мороз - примета, что холод продержится еще неделю.
  • Солнце прячется в облаках 27 марта - на следующей неделе будет тепло.

Считается, что люди, родившиеся 27 марта, любят перемены. В качестве талисмана им следует носить тигровый глаз, топаз и янтарь.

Именины в этот день празднуют:

Бенедикт, Михаил, Ростислав, Феодосий, Роман. Не забудьте поздравить родных и знакомых с Днем ангела!

Что важного случилось в этот день

1854 - Англия и Франция объявили войну России (ранее это сделала Турция).

1860 - житель Нью-Йорка Майкл Бирн запантеировал корягу.

1914 - И. Сикорский на своем самолете С-6А установил мировой рекорд скорости с 4 пассажирами - 106 км/ч.

1998 - FDA разрешило применение перорального средства "Виагра" компании Pfizer при эректильной дисфункции.

2014 - Генеральная Ассамблея ООН поддержала территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями. За соответствующую резолюцию проголосовали 100 стран-членов ООН из 194. Против проголосовали 11 стран, 58 стран воздержались, остальные не участвовали в голосовании.

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