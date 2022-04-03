Печенье через мясорубку: как приготовить уникальный десерт родом из детства

Печенье через мясорубку - интересный десерт к чаю, который многие помнят с детства. Рецепт уникален тем, что часть ингредиентов в нем можно заменять другими. Из одной порции теста можно напечь аж три противня вкусностей.
Рецептом поделилась украинская кулинарка Лилия Цвит.
Масло можно заменить маргарином, или добавить половину смальца. Вместо майонеза можно добавить сметану, или кефир.
Смешиваем масло с мукой и разрыхлителем, чтобы получилась мучная крошка. Добавляем яйца, сахар и майонез.
Замешиваем густое эластичное тесто.
С помощью специальной насадки на мясорубку формируем колбаску из печенья. Нарезаем его порционными частями, выкладываем на противень, устланный пергаментом.
Печенье выпекается в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-30 минут.
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