Печиво через м'ясорубку: як приготувати унікальний десерт родом з дитинства

Печиво через м'ясорубку - цікавий десерт до чаю, який багато хто пам'ятає з дитинства. Рецепт унікальний тим, що частину інгредієнтів в ньому можна замінювати іншими. З однієї порції тіста можна напекти аж три дека смаколиків.
Рецептом поділилася українська кулінарка Лілія Цвіт.
Масло можна замінити маргарином, або додати половину смальцю. Замість майонезу можна додати сметану, чи кефір.
Змішуємо масло з борошном і розпушувачем, щоб утворилася борошняна крихта. Додаємо яйця, цукор і майонез.
Замішуємо густе еластичне тісто.
За допомогою спеціальної насадки на м'ясорубку формуємо ковбаску з печива. Нарізаємо його порційними частинами, викладаємо на деко, встелене пергаментом.
Печиво випікається в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-30 хвилин.
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