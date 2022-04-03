Печиво через м'ясорубку: як приготувати унікальний десерт родом з дитинства

Печиво через м'ясорубку - цікавий десерт до чаю, який багато хто пам'ятає з дитинства. Рецепт унікальний тим, що частину інгредієнтів в ньому можна замінювати іншими. З однієї порції тіста можна напекти аж три дека смаколиків.

Печиво випікається в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-30 хвилин.

За допомогою спеціальної насадки на м'ясорубку формуємо ковбаску з печива. Нарізаємо його порційними частинами, викладаємо на деко, встелене пергаментом.

Змішуємо масло з борошном і розпушувачем, щоб утворилася борошняна крихта. Додаємо яйця, цукор і майонез.

Масло можна замінити маргарином, або додати половину смальцю. Замість майонезу можна додати сметану, чи кефір.

Раніше ми писали, як приготувати недорогі рогалики на воді, коли нема масла, молока і яєць.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.