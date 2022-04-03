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Печиво через м'ясорубку: як приготувати унікальний десерт родом з дитинства

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Неділя 03 квітня 2022 17:30
Печиво через м'ясорубку: як приготувати унікальний десерт родом з дитинства Скріншот відео: Таким буде наше печиво
Автор: Світлана Мащенко

Печиво через м'ясорубку - цікавий десерт до чаю, який багато хто пам'ятає з дитинства. Рецепт унікальний тим, що частину інгредієнтів в ньому можна замінювати іншими. З однієї порції тіста можна напекти аж три дека смаколиків.

Рецептом поділилася українська кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

  • масло - 200 г
  • борошно - 550-600 г
  • розпушувач - 2 ч. л.
  • майонез - 100 г (3 ст. л)
  • цукор - 160 г (1 склянка)
  • яйця - 3 шт.

Масло можна замінити маргарином, або додати половину смальцю. Замість майонезу можна додати сметану, чи кефір.

Покрокове приготування

Змішуємо масло з борошном і розпушувачем, щоб утворилася борошняна крихта. Додаємо яйця, цукор і майонез.

Замішуємо густе еластичне тісто.

За допомогою спеціальної насадки на м'ясорубку формуємо ковбаску з печива. Нарізаємо його порційними частинами, викладаємо на деко, встелене пергаментом.

Печиво випікається в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-30 хвилин.

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