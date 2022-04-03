Печиво через м'ясорубку: як приготувати унікальний десерт родом з дитинства
Печиво через м'ясорубку - цікавий десерт до чаю, який багато хто пам'ятає з дитинства. Рецепт унікальний тим, що частину інгредієнтів в ньому можна замінювати іншими. З однієї порції тіста можна напекти аж три дека смаколиків.
Рецептом поділилася українська кулінарка Лілія Цвіт.
Інгредієнти:
- масло - 200 г
- борошно - 550-600 г
- розпушувач - 2 ч. л.
- майонез - 100 г (3 ст. л)
- цукор - 160 г (1 склянка)
- яйця - 3 шт.
Масло можна замінити маргарином, або додати половину смальцю. Замість майонезу можна додати сметану, чи кефір.
Покрокове приготування
Змішуємо масло з борошном і розпушувачем, щоб утворилася борошняна крихта. Додаємо яйця, цукор і майонез.
Замішуємо густе еластичне тісто.
За допомогою спеціальної насадки на м'ясорубку формуємо ковбаску з печива. Нарізаємо його порційними частинами, викладаємо на деко, встелене пергаментом.
Печиво випікається в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-30 хвилин.
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