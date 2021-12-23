Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака ждут неожиданные сюрпризы и подарки

Гороскоп на 23 декабря 2021 года от Павла Глобы расскажет про знаки Зодиака, которых сегодня ждут неожиданные сюрпризы и подарки. Также астролог отметил, у кого могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Овен

Овнам день принесет неожиданные сюрпризы и подарки. Кроме того, это удачный день для того, чтобы выиграть в каком-нибудь розыгрыше. Смелее пробуйте свои силы.

Близнецы

Ваше самочувствие сегодня может внезапно ухудшиться. Причинами плохого настроения могут стать люди из прошлого, о которых вы решите вспомнить.

Лев

Сегодняшний день для Львов будет удачным для осуществления торговых операций. Также вы можете отправляться в поездки, не опасаясь никаких неприятностей по дороге.

Дева

Сегодня Девы узнают приятную новость. При этом ваше настроение будет прекрасным весь день. Также это удачный день для важных звонков и любых договоренностей.

Рыбы

Рыбы сегодня будут вознаграждены за свою щедрость. Вы сможете почувствовать все те эмоции, которые испытывали другие люди, когда вы делали им добро.