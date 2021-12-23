Павло Глоба розповів, які знаки Зодіаку чекають несподівані сюрпризи та подарунки

Гороскоп на 23 грудня 2021 року від Павла Глоби розповість про знаки Зодіаку, яких сьогодні чекають несподівані сюрпризи і подарунки. Також астролог зазначив, у кого можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Овен

Овнам день принесе несподівані сюрпризи і подарунки. Крім того, це вдалий день для того, щоб виграти в якомусь розіграші. Сміливіше пробуйте свої сили.

Близнюки

Ваше самопочуття сьогодні може раптово погіршитися. Причинами поганого настрою можуть стати люди з минулого, про яких ви вирішите згадати.

Лев

Сьогоднішній день для Львів буде вдалим для здійснення торгових операцій. Також ви можете вирушати в поїздки, не побоюючись ніяких неприємностей по дорозі.

Діва

Сьогодні Діви дізнаються приємну новину. При цьому ваш настрій буде прекрасним весь день. Також це вдалий день для важливих дзвінків і будь-яких домовленостей.

Риби

Риби сьогодні будуть винагороджені за свою щедрість. Ви зможете відчути всі ті емоції, які відчували інші люди, коли ви робили їм добро.