ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Павло Глоба розповів, які знаки Зодіаку чекають несподівані сюрпризи та подарунки

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 06:01
Павло Глоба розповів, які знаки Зодіаку чекають несподівані сюрпризи та подарунки Колаж РБК-Україна: гороскоп на 23 грудня 2021
Автор: Роман Мирончук

Гороскоп на 23 грудня 2021 року від Павла Глоби розповість про знаки Зодіаку, яких сьогодні чекають несподівані сюрпризи і подарунки. Також астролог зазначив, у кого можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Про це пише SlovoFraza.

Овен

Овнам день принесе несподівані сюрпризи і подарунки. Крім того, це вдалий день для того, щоб виграти в якомусь розіграші. Сміливіше пробуйте свої сили.

Близнюки

Ваше самопочуття сьогодні може раптово погіршитися. Причинами поганого настрою можуть стати люди з минулого, про яких ви вирішите згадати.

Лев

Сьогоднішній день для Львів буде вдалим для здійснення торгових операцій. Також ви можете вирушати в поїздки, не побоюючись ніяких неприємностей по дорозі.

Діва

Сьогодні Діви дізнаються приємну новину. При цьому ваш настрій буде прекрасним весь день. Також це вдалий день для важливих дзвінків і будь-яких домовленостей.

Риби

Риби сьогодні будуть винагороджені за свою щедрість. Ви зможете відчути всі ті емоції, які відчували інші люди, коли ви робили їм добро.

Нагадаємо, названі головні невдахи серед знаків Зодіаку, для яких 2022 рік стане "чорною смугою".

Раніше Павло Глоба передрік багатство цим знакам Зодіаку в 2022 році.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп Павел Глоба
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід (відео)
У Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід (відео)