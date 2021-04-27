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Павел Глоба назвал трех избранных, на которых обрушиться удача до конца апреля

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 06:00
Павел Глоба назвал трех избранных, на которых обрушиться удача до конца апреля Фото: Гороскоп 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на апрель 2021 сулит трем знакам Зодиака невероятное везение и удачу в конце месяца. Астролог Павел Глоба рассказал, кто эти счастливчики и чего они смогут добиться на этой неделе.

Об этом пишет slovofraza.com.

Овен

Овнам Павел Глоба прогнозирует большую удачу в любовных делах. Те, кто ищет свою вторую половинку, будут просто обречены на успех, ведь для вас наступает идеальное время для романтики, флирта и встреч. Что касается деловой сферы, то здесь вам стоит сконцентрироваться на работе с документами и избегать сложных решений и повышенной ответственности.

Дева

Звезды и планеты помогут Девам изменить свою жизнь. Легче всего это будет сделать в дни силы: 27, 28 апреля, а также 1 и 2 мая. Эта неделя станет очень благоприятной для трудолюбивых Дев. Астролог рекомендует вам уйти в работу, бизнес, домашние дела. В поисках любви вам также улыбнется удача, если вы сильно устали - отправляйтесь в отпуск и побалуйте близких подарками.

Козерог

Козерогов ждет довольно благоприятное время, когда вам предстоит решить множество накопленных задач и проблем по работе и дома. Павел Глоба считает, что вы почувствуете прилив сил, энергии, удачи. Очень полезно в период с 27 апреля по 2 мая заводить новые знакомства, причем как личного, так и делового характера. Астролог советует вам в этот период следить за здоровьем и не перегружать себя делами.

Ранее таролог рассказала также, что ждет каждый из знаков Зодиака в течение этой недели.

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