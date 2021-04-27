Павло Глоба назвав трьох обраних, на яких обрушитися удача до кінця квітня

Гороскоп на квітень 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку неймовірне везіння і удачу в кінці місяця. Астролог Павло Глоба розповів, хто ці щасливчики і чого вони зможуть домогтися на цьому тижні.

Овен

Овнам Павло Глоба прогнозує велику удачу в любовних справах. Ті, хто шукає свою другу половинку, будуть просто приречені на успіх, адже для вас настає ідеальний час для романтики, флірту і зустрічей. Що стосується ділової сфери, то тут вам варто сконцентруватися на роботі з документами і уникати складних рішень і підвищеної відповідальності.

Діва

Зірки і планети допоможуть Дівам змінити своє життя. Найлегше це буде зробити в дні сили: 27, 28 квітня, а також 1 і 2 травня. Цей тиждень стане дуже сприятливим для працьовитих Дів. Астролог рекомендує вам піти в роботу, бізнес, домашні справи. У пошуках кохання вам також усміхнеться удача, якщо ви сильно втомилися - вирушайте у відпустку і побалуйте близьких подарунками.

Козеріг

Козерогів чекає досить сприятливий час, коли вам належить вирішити безліч накопичених завдань і проблем по роботі і вдома. Павло Глоба вважає, що ви відчуєте прилив сил, енергії, удачі. Дуже корисно в період з 27 квітня по 2 травня заводити нові знайомства, причому як особистого, так і ділового характеру. Астролог радить вам в цей період стежити за здоров'ям і не перевантажувати себе справами.