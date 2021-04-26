Гороскоп Таро на неделю всем знакам Зодиака: кого в конце апреля накроет удачей

Гороскоп Таро на неделю с 26 апреля по 2 мая подскажет, кому из знаков Зодиака выпадет счастливый период, а для кого это время будет полным преград и испытаний. Таролог дала важный совет каждому представителю зодиакального круга, как справиться с возможными трудностями и добиться успеха в конце апреля - начале мая.

Овен

Похоже, в жизни Овнов грядут стремительные перемены к лучшему! Отбросьте сомнения, лень и с режима ожидания переходите к активным действиям - приток сил позволит преодолеть даже непреодолимое! Так что, не упустите свой шанс. Совет недели: смелый боец и в ученьи, и в бою молодец!

Телец

Тельцы на этой неделе максимально приблизятся к желаемой цели и смогут войти в счастливый период, предвещающий успех и процветание. Правда, награду получат лишь те, кто шел дорогой Прави и был честен не только с окружающими, но и с собой. Совет недели: жадность покою - лютый враг!

Близнецы

Для Близнецов эта неделя - время любить жизнь! Откройтесь своим чувствам, зажгитесь мечтой, любовью, но... Постарайтесь все же соотносить свои яркие желания с реальными возможностями - эмоциональное перевозбуждение может навредить! Совет недели: вспыхивая страстью, помни о своих ограничениях!

Рак

Осторожно, Раки, вы на краю обрыва! Самое время пересмотреть этичность своих поступков, вырваться из липкой паутины самообмана и лжи. Похоже, вы слишком отклонились от дороги Прави и заблудились, следуя за чьей-то "кривой душой" и собственными иллюзиями. Совет недели: ветра не удержишь, правды не скроешь!

Лев

Львов ждет неделя побед - больших и маленьких - в битве за свое "место под солнцем". Главное, чтобы победа не оказалась пирровой! Помните, что помимо "я" есть местоимение "мы", и, прежде, нежели действовать, позаботьтесь о союзниках и будьте готовы принять на себя ответственность. Совет недели: либо в стремя ногой, либо в пень головой!

Дева

Девы в преддверии нового светлого периода. Осталось отыскать в себе желание пробудиться от "зимней спячки" и зарубить себе на носу, что радость не тождественна лени! На авансцену неделя выводит телесные потребности и материальные вопросы. Совет недели: землю согрело - не опоздай с посевом!

Весы

У Весов на этой неделе все идет как надо и происходит само собой. Можно расслабиться, никуда не нестись стремглав и не опасаться пропустить что-либо важное. Этот период покоя, увы, краткосрочный, поэтому наслаждайтесь им прямо сейчас - вы это заслужили. Совет недели: у кого недолго, а у нас как раз!

Скорпион

Скорпионам сейчас желательно "затормозиться" перед препятствиями, которые могут возникнуть на этой неделе. Преодолеть их одним махом, увы, не хватит сил. Поэтому не пытайтесь "пробивать стену лбом". Замедлитесь и в спокойном состоянии ума ищите ненасильственный путь решения проблем. Совет дня: стена - это большая ступенька!

Стрелец

Стрельцам пора перестать "потеть над пустяками" и топтаться на месте. Да, не в ваших силах менять направление ветра, но вы всегда можете засучить рукава и поднять паруса - они наполнятся попутным ветром и вы достигните своей цели. Совет недели: где работано, там и густо, а в ленивом дому - пусто!

Козерог

С Козерогами нестерпимая жажда перемен и побед может сыграть злую шутку и организовать нервный срыв. Самое время честно ответить себе, той ли дорогой вы идете и "по Сеньке ли шапка"? Не позволяйте внешнему, пусть и манкому, затмевать ваше внутреннее. Совет недели: с кем спознаешься, тем и величаешься!

Водолей

Водолеи на этой неделе рискуют выйти на "скользкий путь"! Постарайтесь провести эти семь дней в состоянии боевой готовности: сейчас все требует вашего внимания! Помните, что "дьявол кроется в мелочах". Чем внимательнее вы отнесетесь к происходящему, тем быстрее справитесь с хаосом в делах. Совет недели: в горьком совете друга - мед!

Рыбы

На этой неделе Рыбы рискуют заплыть на территорию "мутных вод". Не спешите нырять в этот" темный омут" с головой - остановитесь, проявите терпение и мудрость и попытайтесь перед "нырком" понять скрытые причины происходящего и тайные мотивы окружающих. Совет недели: человек, действующий медленно, становится сильным!