UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Павел Глоба назвал главных неудачников октября 2021 среди знаков Зодиака

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2021 от Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым в середине осени придется преодолевать трудности, невзгоды и быть максимально осторожными.

Об этом пишет Slovofraza.

Овен

Астролог говорит, что проблемы могут настигнуть представителей знака Зодиака в конце месяца. К счастью, вашему здоровью ничего не будет угрожать. Неприятности в вашей жизни будут связаны с семейными ссорами. Если хотите максимально их избежать, учитесь быть дипломатичными и гибкими.

Лев

Октябрь принесет вам стрессы и тревоги. Но не стоит доводить себя до нервного срыва, добавлять к реальным трудностям надуманные вами самостоятельно. Вам нужно больше отдыхать, проводить время с друзьями, которые могут избавить вас от чувства тревожности.

Водолей

Водолею в октябре 2021 следует заняться состоянием здоровья. Дискомфорт может помешать вам осуществить какой-то важный шаг в жизни. Просто возьмите на заметку правило, что сначала нужно подумать о здоровье, а уже потом о подвигах.

Ранее астролог рассказал про знаки Зодиака, которым конец сентября подарит радикальные перемены.

Также астролог Арина Артуровна предупредила про время Ретроградного Меркурия.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп