Павел Глоба назвал главных неудачников октября 2021 среди знаков Зодиака

Гороскоп на октябрь 2021 от Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым в середине осени придется преодолевать трудности, невзгоды и быть максимально осторожными.

Овен

Астролог говорит, что проблемы могут настигнуть представителей знака Зодиака в конце месяца. К счастью, вашему здоровью ничего не будет угрожать. Неприятности в вашей жизни будут связаны с семейными ссорами. Если хотите максимально их избежать, учитесь быть дипломатичными и гибкими.

Лев

Октябрь принесет вам стрессы и тревоги. Но не стоит доводить себя до нервного срыва, добавлять к реальным трудностям надуманные вами самостоятельно. Вам нужно больше отдыхать, проводить время с друзьями, которые могут избавить вас от чувства тревожности.

Водолей

Водолею в октябре 2021 следует заняться состоянием здоровья. Дискомфорт может помешать вам осуществить какой-то важный шаг в жизни. Просто возьмите на заметку правило, что сначала нужно подумать о здоровье, а уже потом о подвигах.