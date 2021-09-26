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Павел Глоба назвал главных неудачников октября 2021 среди знаков Зодиака

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Воскресенье 26 сентября 2021 06:00
Павел Глоба назвал главных неудачников октября 2021 среди знаков Зодиака Фото: Гороскоп на октябрь 2021 от Глобы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2021 от Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым в середине осени придется преодолевать трудности, невзгоды и быть максимально осторожными.

Об этом пишет Slovofraza.

Овен

Астролог говорит, что проблемы могут настигнуть представителей знака Зодиака в конце месяца. К счастью, вашему здоровью ничего не будет угрожать. Неприятности в вашей жизни будут связаны с семейными ссорами. Если хотите максимально их избежать, учитесь быть дипломатичными и гибкими.

Лев

Октябрь принесет вам стрессы и тревоги. Но не стоит доводить себя до нервного срыва, добавлять к реальным трудностям надуманные вами самостоятельно. Вам нужно больше отдыхать, проводить время с друзьями, которые могут избавить вас от чувства тревожности.

Водолей

Водолею в октябре 2021 следует заняться состоянием здоровья. Дискомфорт может помешать вам осуществить какой-то важный шаг в жизни. Просто возьмите на заметку правило, что сначала нужно подумать о здоровье, а уже потом о подвигах.

Ранее астролог рассказал про знаки Зодиака, которым конец сентября подарит радикальные перемены.

Также астролог Арина Артуровна предупредила про время Ретроградного Меркурия.

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