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Павло Глоба назвав головних невдах жовтня 2021 серед знаків Зодіаку

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Неділя 26 вересня 2021 06:00
Павло Глоба назвав головних невдах жовтня 2021 серед знаків Зодіаку Фото: Гороскоп на жовтень 2021 від Глоби (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 від Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, яким в середині осені доведеться долати труднощі, негаразди і бути максимально обережними.

Про це пише Slovofraza.

Овен

Астролог каже, що проблеми можуть наздогнати представників знака Зодіаку в кінці місяця. На щастя, вашому здоров'ю нічого не загрожуватиме. Неприємності у вашому житті будуть пов'язані з сімейними сварками. Якщо хочете максимально їх уникнути, вчіться бути дипломатичними і гнучкими.

Лев

Жовтень принесе вам стреси і тривоги. Але не варто доводити себе до нервового зриву, додавати до реальних труднощів надумані вами самостійно. Вам потрібно більше відпочивати, проводити час з друзями, які можуть позбавити вас від почуття тривожності.

Водолій

Водолію в жовтні 2021 слід зайнятися станом здоров'я. Дискомфорт може перешкодити вам здійснити якийсь важливий крок у житті. Просто візьміть на замітку правило, що спочатку потрібно подумати про здоров'я, а вже потім про подвиги.

Раніше астролог розповів про знаки Зодіаку, яким кінець вересня подарує радикальні зміни.

Також астролог Аріна Артуровна попередила про час Ретроградного Меркурія.

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