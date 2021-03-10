Павел Глоба назвал баловней судьбы среди знаков Зодиака, которым сильно повезет в марте

Овен

Овнов по заслугам можно назвать мартовскими баловнями судьбы. Если вы ищете новую работу или хотите начать свое дело - у вас все получится именно в этом месяце. Все, что вам нужно - немного дипломатичности и стремления идти на компромиссы. Во второй половине месяца остерегайтесь энергетических вампиров, которые могут вытянуть из вас жизненные силы и привести к появлению проблем.

Близнецы

Близнецов ждет удача на всех фронтах из-за благоприятного положения Венеры. В целом март для вас станет временем, прекрасно подходящим для путешествий, новых знакомств и преображения души и тела. А вот последняя декада месяца может быть непредсказуемой и не во всем благоприятной - вам стоит быть бдительнее.

Скорпион

Амурная сфера жизни будет ведущей для Скорпионов в марте. Прекратите уходить в работу и займитесь поисками второй половинки. В финансовой сфере большая удача ждет тех, кто занят в творчестве. Скорпионы, которые работают интеллектуально, смогут существенно повысить свои доходы, эффективность труда.

Стрелец

Стрельцам улыбнется удача во всех жизненных направлениях. Очень повезет тем, кто находится в поиске любви. Звезды хотят, чтобы Стрельцы научились прощать обиды, дав зажить старым ранам. Все проблемы марта пройдут очень быстро и не оставят негативного следа в памяти этих людей. Их ждет период очищения от обид и ментальной грязи.