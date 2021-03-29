Пасмурная погода накроет Украину: какие регионы зальет дождями

Погода в Украине во вторник, 30 марта, ожидается пасмурная в большинстве областей страны. В некоторых ожидается дождь и усиление ветра.

На востоке без существенных осадков, облачно. Ночью в регионе температура упадет до -2 градусов, днем ожидается от +6 до +9 градусов, в Полтаве и Днепре до +11 градусов. Местами возможны небольшие порывы ветра.

В южной части дождь будет идти в Херсонской области и Крыму. В Одессе дождь возможен только ночью. Ночная температура воздуха будет колебаться от +2 до +5 градусов, днем ожидается потепление до +8 +11 градусов. В Крыму пройдет дождь, ночью +3 +5 градусов, днем +8 +10 градусов.

На севере страны без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью +1 +3 градуса, днем прогреется до +9 +11 градусов.

В западной части синоптики прогнозируют пасмурную погоду, местами дождь пройдет ночью, днем ожидается только во Львове. Температура в ночные часы будет колебаться от +3 до +5 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +12 градусов.

В центральной части без существенных осадков, облачно. Ночью от +1 до +5 градусов, днем +9 +11 градусов.

В Киеве 30 марта без существенных осадков, небольшая облачность. Ветер умеренный, юго-западный. Ночная температура составит +3 +5 градусов, днем ожидается от +9 до +11 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 30 марта